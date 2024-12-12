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Трамп может использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию - РИА Новости, 12.12.2024
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15:55 12.12.2024 (обновлено: 16:18 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/tramp-1988849483.html
Трамп может использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию
Трамп может использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию - РИА Новости, 12.12.2024
Трамп может использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от поддержки Украине, поскольку рассматривает её как важный инструмент для давления на РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:55
2024-12-12T16:18
украина
в мире
сша
россия
джо байден
дмитрий песков
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от поддержки Украине, поскольку рассматривает её как важный инструмент для давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта."Я хочу достичь соглашения, и единственный способ сделать это — не отказываться от поддержки", — сказал Трамп в интервью журналу Time, отвечая на вопросы о своей позиции по поводу дальнейшего взаимодействия с Украиной.Таким образом, политик дал понять, что эффективное использование американской помощи может способствовать достижению мирного урегулирования.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988850709.html
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украина, в мире, сша, россия, джо байден, дмитрий песков, дональд трамп
Украина, В мире, США, Россия, Джо Байден, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Трамп может использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию

Time: Трамп хочет использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от поддержки Украине, поскольку рассматривает её как важный инструмент для давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта.
"Я хочу достичь соглашения, и единственный способ сделать это — не отказываться от поддержки", — сказал Трамп в интервью журналу Time, отвечая на вопросы о своей позиции по поводу дальнейшего взаимодействия с Украиной.
Таким образом, политик дал понять, что эффективное использование американской помощи может способствовать достижению мирного урегулирования.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп отказался отвечать на вопрос о разговоре с Путиным после победы
Вчера, 16:03
 
УкраинаВ миреСШАРоссияДжо БайденДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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