https://ria.ru/20241212/tramp-1988849483.html
Трамп может использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию
Трамп может использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию - РИА Новости, 12.12.2024
Трамп может использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от поддержки Украине, поскольку рассматривает её как важный инструмент для давления на РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:55
2024-12-12T15:55
2024-12-12T16:18
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от поддержки Украине, поскольку рассматривает её как важный инструмент для давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта."Я хочу достичь соглашения, и единственный способ сделать это — не отказываться от поддержки", — сказал Трамп в интервью журналу Time, отвечая на вопросы о своей позиции по поводу дальнейшего взаимодействия с Украиной.Таким образом, политик дал понять, что эффективное использование американской помощи может способствовать достижению мирного урегулирования.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988850709.html
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Трамп может использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию
Time: Трамп хочет использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию