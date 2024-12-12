https://ria.ru/20241212/tramp-1988849483.html

Трамп может использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию

Трамп может использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию - РИА Новости, 12.12.2024

Трамп может использовать помощь США Украине как рычаг давления на Россию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от поддержки Украине, поскольку рассматривает её как важный инструмент для давления на РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:55

2024-12-12T15:55

2024-12-12T16:18

украина

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сша

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дмитрий песков

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от поддержки Украине, поскольку рассматривает её как важный инструмент для давления на Россию в переговорах о прекращении конфликта."Я хочу достичь соглашения, и единственный способ сделать это — не отказываться от поддержки", — сказал Трамп в интервью журналу Time, отвечая на вопросы о своей позиции по поводу дальнейшего взаимодействия с Украиной.Таким образом, политик дал понять, что эффективное использование американской помощи может способствовать достижению мирного урегулирования.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988850709.html

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украина, в мире, сша, россия, джо байден, дмитрий песков, дональд трамп