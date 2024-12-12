https://ria.ru/20241212/tramp-1988848898.html

Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России американскими ракетами

Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России американскими ракетами - РИА Новости, 12.12.2024

Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России американскими ракетами

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:52

2024-12-12T15:52

2024-12-12T16:37

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России."Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит: Зеленский решил — как я полагаю, с одобрения президента (США Джо Байдена. — Прим. ред.) — начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", — сказал политик.Он подчеркнул, что категорически не согласен с ударами на сотни километров вглубь России, так как подобным образом Штаты обостряют и усугубляют ситуацию.Говоря о том, как он собирается повлиять на завершение конфликта, Трамп сообщил, что будет использовать помощь Украине как рычаг давления на Россию. Будущий хозяин Белого дома подчеркнул, что единственный способ заключить сделку — не бросать Киев.Сравнивая ситуации на Украине и Ближнем Востоке, Трамп отметил, что второй конфликт разрешить легче, чем первый.Избранный президент США вступит в должность 20 января.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Джо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241212/otvet-1988776117.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины