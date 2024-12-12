https://ria.ru/20241212/tramp-1988847799.html
Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине
Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что кризис на Ближнем Востоке решить легче, чем конфликт на Украине. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:48
2024-12-12T15:48
2024-12-12T15:55
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что кризис на Ближнем Востоке решить легче, чем конфликт на Украине."С Ближним Востоком справиться легче, чем с тем, что происходит с Россией и Украиной", - заявил Трамп в интервью журналу Time.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
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ближний восток, украина, джо байден, россия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Ближний Восток, Украина, Джо Байден, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине
Трамп заявил, что кризис на Ближнем Востоке решить легче, чем на Украине