https://ria.ru/20241212/tramp-1988847799.html

Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине

Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине - РИА Новости, 12.12.2024

Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что кризис на Ближнем Востоке решить легче, чем конфликт на Украине. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:48

2024-12-12T15:48

2024-12-12T15:55

ближний восток

украина

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россия

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что кризис на Ближнем Востоке решить легче, чем конфликт на Украине."С Ближним Востоком справиться легче, чем с тем, что происходит с Россией и Украиной", - заявил Трамп в интервью журналу Time.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.

https://ria.ru/20241212/posol-1988802461.html

ближний восток

украина

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ближний восток, украина, джо байден, россия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире