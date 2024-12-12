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Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
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15:48 12.12.2024 (обновлено: 15:55 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/tramp-1988847799.html
Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине
Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что кризис на Ближнем Востоке решить легче, чем конфликт на Украине. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:48
2024-12-12T15:55
ближний восток
украина
джо байден
россия
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что кризис на Ближнем Востоке решить легче, чем конфликт на Украине."С Ближним Востоком справиться легче, чем с тем, что происходит с Россией и Украиной", - заявил Трамп в интервью журналу Time.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
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ближний восток, украина, джо байден, россия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Ближний Восток, Украина, Джо Байден, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине

Трамп заявил, что кризис на Ближнем Востоке решить легче, чем на Украине

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что кризис на Ближнем Востоке решить легче, чем конфликт на Украине.
Ближним Востоком справиться легче, чем с тем, что происходит с Россией и Украиной", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трампу нужно убедить Украину отказаться от части территорий, заявил Макфол
Вчера, 13:19
 
Ближний ВостокУкраинаДжо БайденРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампВ мире
 
 
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