https://ria.ru/20241212/tramp-1988846182.html

Time назвал человека года

Time назвал человека года - РИА Новости, 12.12.2024

Time назвал человека года

Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп обошел предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:44

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп обошел предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга в рейтинге "Человек года", сообщил в четверг публикующий ежегодный рейтинг журнал Time."Дональд Трамп - "Человек года" по версии Time", - говорится в сообщении журнала в соцсети X.На звание также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также могли стать популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная*.Time публикует номер с "Человеком года" на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет "человек, группа лиц или явление", которое оказало наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. Как подчеркивают организаторы, роль обладателя почетного звания может быть как положительной, так и заслуживающей порицания. В 2023 году звание "Человек года" завоевала певица Тейлор Свифт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов.

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дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024, в мире