Рейтинг@Mail.ru
Time назвал человека года - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 12.12.2024 (обновлено: 17:37 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/tramp-1988846182.html
Time назвал человека года
Time назвал человека года - РИА Новости, 12.12.2024
Time назвал человека года
Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп обошел предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:44
2024-12-12T17:37
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988848143_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ddc60fbd22e23748261ff61ebc63f42.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп обошел предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга в рейтинге "Человек года", сообщил в четверг публикующий ежегодный рейтинг журнал Time."Дональд Трамп - "Человек года" по версии Time", - говорится в сообщении журнала в соцсети X.На звание также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также могли стать популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная*.Time публикует номер с "Человеком года" на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет "человек, группа лиц или явление", которое оказало наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. Как подчеркивают организаторы, роль обладателя почетного звания может быть как положительной, так и заслуживающей порицания. В 2023 году звание "Человек года" завоевала певица Тейлор Свифт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241212/syn-1988813708.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Анимация с Трампом, пинающим Зеленского
Анимация с Трампом, пинающим Зеленского
2024-12-12T15:44
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988848143_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85d1d14a25316f0e6a8c330d7ad16f87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024, в мире
Дональд Трамп, США, Выборы президента США — 2024, В мире
Time назвал человека года

Журнал Time назвал победившего на выборах Трампа человеком года

© Getty Images / Drew AngererЗдание Time Inc. в Нью-Йорке
Здание Time Inc. в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Getty Images / Drew Angerer
Здание Time Inc. в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп обошел предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга в рейтинге "Человек года", сообщил в четверг публикующий ежегодный рейтинг журнал Time.
"Дональд Трамп - "Человек года" по версии Time", - говорится в сообщении журнала в соцсети X.
© TIME USA, LLC.Журнал Time назвал Дональда Трампа человеком года
Журнал Time назвал Дональда Трампа человеком года - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© TIME USA, LLC.
Журнал Time назвал Дональда Трампа человеком года
На звание также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также могли стать популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная*.
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Сын Трампа посмеялся над видео, где его отец прогоняет Зеленского
Вчера, 13:59
Time публикует номер с "Человеком года" на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет "человек, группа лиц или явление", которое оказало наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. Как подчеркивают организаторы, роль обладателя почетного звания может быть как положительной, так и заслуживающей порицания. В 2023 году звание "Человек года" завоевала певица Тейлор Свифт.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов.
 
Дональд ТрампСШАВыборы президента США — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала