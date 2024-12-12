https://ria.ru/20241212/tramp-1988846182.html
Time назвал человека года
Time назвал человека года - РИА Новости, 12.12.2024
Time назвал человека года
Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп обошел предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:44
2024-12-12T15:44
2024-12-12T17:37
дональд трамп
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп обошел предпринимателя Илона Маска, вице-президента США Камалу Харрис, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и основателя корпорации Meta* Марка Цукерберга в рейтинге "Человек года", сообщил в четверг публикующий ежегодный рейтинг журнал Time."Дональд Трамп - "Человек года" по версии Time", - говорится в сообщении журнала в соцсети X.На звание также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также могли стать популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная*.Time публикует номер с "Человеком года" на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет "человек, группа лиц или явление", которое оказало наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. Как подчеркивают организаторы, роль обладателя почетного звания может быть как положительной, так и заслуживающей порицания. В 2023 году звание "Человек года" завоевала певица Тейлор Свифт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов.
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Анимация с Трампом, пинающим Зеленского
Анимация с Трампом, пинающим Зеленского
2024-12-12T15:44
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дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024, в мире
Дональд Трамп, США, Выборы президента США — 2024, В мире
Time назвал человека года
Журнал Time назвал победившего на выборах Трампа человеком года