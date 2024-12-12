https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html

Трамп придет — Европу убьет

Трамп придет — Европу убьет - РИА Новости, 12.12.2024

Трамп придет — Европу убьет

До инаугурации Дональда Трампа еще больше месяца, но его легитимизации в роли лидера Соединенных Штатов весь западный мир ждет с опаской. Издание Politico в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:00

2024-12-12T08:00

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До инаугурации Дональда Трампа еще больше месяца, но его легитимизации в роли лидера Соединенных Штатов весь западный мир ждет с опаской. Издание Politico в своих последних публикациях проводит общую смысловую линию, что возвращение к рычагам американской власти Трампа станет периодом серьезнейших испытаний — в первую очередь для Европейского союза. Поскольку, уверены в издании, 45-й, а теперь еще и 47-й президент США хочет, чтобы ЕС прекратил свое существование как единое образование.Подобный нарратив может вызвать удивление у людей, живущих в рамках матрицы с Россией в центре, но у страхов европейского истеблишмента есть вполне реальные основания из недавней истории.Politico сделало целую подборку решений и практических шагов Трампа за период его предыдущего правления, которые точно нельзя назвать дружественными по отношению к Старому Свету. Здесь и введение заградительных пошлин на ряд европейских товаров, причем вводились они волнами с целью продавливания Брюсселя под экономические уступки, выгодные исключительно американской экономике. И война корпораций — американского "Боинга" и европейского "Эйрбаса". Тогда Трамп, лоббируя одного из крупнейших индустриальных монстров страны, запретил ввоз самолетами конкурента вина, сыров и ряда других продуктов, даже если они использовались в качестве бортпитания. В рамках судебных войн на полях ВТО "Боинг" потерпел поражение, так как организация признала ее методы конкуренции недобросовестными, а внешнюю политику США протекционистской. Но Трамп и тут уперся, заявив, что Вашингтон не признает это решение, вынудив действующий состав судей апелляционного совета ВТО подать в отставку. После этого Соединенные Штаты 49 раз блокировали назначение новых судей, что сорвало приведение решения в исполнение.Припомнили вновь избранному президенту и принуждение к отказу от долгосрочных контрактов на поставки российского трубопроводного газа с переходом на гораздо более дорогой СПГ с берегов Луизианы. Слаженным аккордом к статье прозвучало свежее выступление главы корпорации SEFE (Securing Energy for Europe GmbH) со штаб-квартирой в Берлине, но охватывающей своей деятельностью более 40 стран Европы, Азии и Северной Америки. Эгберт Леге прямо сказал, что Европа обеспечена газом, но его цена такова, что ЕС теряет конкурентные преимущества на мировых рынках. Фактически сходит с них, наполняя деньгами карманы американских газовиков, при этом внутри самих Штатов энергоносители порой в два-три раза дешевле.Не забылась и первая торговая война с Китаем, которую инициировала администрация Трампа и которая в приказном порядке втянула туда практически всех своих союзников. Результаты двухлетнего противостояния очень спорные, хотя Трамп и заявлял тогда о своей безоговорочной победе. А вот подписавшиеся ему помогать страны понесли реальные убытки. В ответ на введение ограничений на импорт китайских товаров, в первую очередь электроники корпораций Huawei и ZTE, Пекин на полгода запретил ввоз австралийского угля, практически нокаутировав экономику последней. Европе тогда тоже прилетело, Китай в ответ на недружественные шаги поднял цены на свои ключевые продукты, попутно взвинтил пошлины на ввоз европейских товаров, в числе которых была продукция машиностроения.В статье Politico приводится мнение Фабриса Потье — экс-директора по политическому планированию офиса генсека НАТО. Текущие отношения США и Евросоюза он охарактеризовал как "великое разделение", когда эти глобальные центры силы продолжают все дальше расходиться в политическом, идеологическом и экономическом смыслах. Он обвиняет в этом Трампа и его программу изоляционизма Америки с одновременным ультимативным протекционизмом по отношению к союзникам. Кстати, Потье как бывший чиновник НАТО немалого калибра также уверен, что Трамп заблокирует даже формальные пути интеграции Украины в альянс, принудив Киев к невыгодным для него переговорам с Москвой.В Европе видят во всем перечисленном четкую последовательность, направленную на ослабление, а возможно, даже и умышленное расчленение Европейского союза. Это слова уже бывшего посла Соединенных Штатов в ЕС Энтони Гарднера. Дипломат считает, что Трампа и его "трампономику" гораздо больше устраивает не единая Европа, а россыпь отдельных государств, с каждым из которых можно заключать точечные торговые соглашения, исходя из выгоды для американских компаний и личных симпатий самого президента.В качестве эдакого континентального колуна называется Виктор Орбан.Венгерский лидер еще полгода назад приезжал на конференцию Республиканской партии и впоследствии демонстрировал непоколебимую приверженность лично Трампу. На этой неделе Орбан встречался с Трампом в его личной резиденции, на следующий день позвонил Владимиру Путину, а еще через день нанес визит в Анкару. Премьер Венгрии фактически выполняет роль челнока, сшивающего крупнейшие мировые центры силы, определяющие будущие очертания мировой карты. Как минимум на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Напомним, что в июле все тот же неугомонный Орбан совершил беспрецедентный вояж Киев — Москва — Пекин — Вашингтон, причем в последней точке его главным собеседником тоже был Трамп.Вообще, "кейс Орбана" для будущего Европы предельно важен, и это понимают все без исключения.Венгрия на протяжении последних лет ведет своенравную политику, выбивая себе беспрецедентные преференции. Судите сами. В нарушение резолюции Еврокомиссии ведется подготовка к строительству двух энергоблоков на АЭС "Пакш". Венгрия получила уникальное право импортировать российские углеводороды вне действующих ограничений. Не так давно Будапешт выдвинул новое требование официально разрешить сотрудничество с Газпромбанком, а именно рублевые операции по сделкам по энергоносителям. Венгрия блокирует любые евроинтеграционные инициативы Украины, а вчера официально уведомила Еврокомиссию, что будет также блокировать все санкции против Грузии.И это притом что Венгрия — одна из самых слабых экономик Европы, ранее традиционно сидевшая на финансовых дотациях Брюсселя.Вполне возможно, мы присутствуем при исторической смене ролей. Не секрет, что главным проводником американских интересов внутри ЕС последние годы является Польша. Но Варшава и в первый срок не очень баловала Трампа комплиментами, а на прошедших выборах открыто поставила на демократов, не стесняясь в выражениях в сторону республиканца. После победы последнего депутат Европарламента Доминик Тарчинский отправил Трампу целую подборку всех оскорблений, которые позволяли себе, например, Радослав Сикорский и Дональд Туск.На Западе Трампа считают человеком злопамятным. В этой связи не исключается вариант, при котором главным интегратором американской политики и интересов на континенте станет именно Венгрия, а учитывая ее саботаж общей линии европейской политики, как бы Евросоюз действительно не вывели на путь распада. Кстати, на Западе уже вышло несколько научных работ по этой теме — и периодом фрагментации называются 2025-2027 годы.

https://ria.ru/20241211/tramp-1988628488.html

https://ria.ru/20241211/peskov-1988610538.html

https://ria.ru/20241211/tramp-1988576476.html

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аналитика, дональд трамп, сша, россия, в мире