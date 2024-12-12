https://ria.ru/20241212/terrorizm-1988805558.html

Госдума приняла закон о борьбе с финансированием терроризма

Госдума приняла закон о борьбе с финансированием терроризма - РИА Новости, 12.12.2024

Госдума приняла закон о борьбе с финансированием терроризма

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на противодействие финансированию экстремистской деятельности и расширяющий основания для... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:22

2024-12-12T13:22

2024-12-12T13:22

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

госдума рф

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на противодействие финансированию экстремистской деятельности и расширяющий основания для включения в список террористов и экстремистов. Документ включает в сферу применения антиотмывочного законодательства направления, связанные с противодействием финансированию экстремизма. Полномочия в этой сфере закрепляются за Росфинмониторингом. Это позволит Росфинмониторингу направлять запросы в банки по данной теме, передавать материалы в правоохранительные органы, пояснял в июле РИА Новости замглавы ведомства Герман Негляд. Закон также расширяет основания для включения граждан в перечень причастных к терроризму и экстремизму и исключения из него. Наравне с лицами, причастными к терактам и экстремизму, в этот перечень будут включаться граждане, осужденные, подозреваемые или обвиняемые в убийстве, причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, угрозах убийства или причинения тяжкого вреда, истязании и хулиганстве, надругательстве над телами умерших и их могилами по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. В перечень будут включаться и лица, осужденные, подозреваемые или обвиняемые по аналогичным мотивам в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ и связанных с ним действий госорганов, добровольческих формирований и организаций; а также в действиях, направленных на нарушение территориальной целостности России, или в геноциде. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок, в том числе дополнительно расширяющих основания для включения в перечень экстремистов. В него будут включаться также лица, осужденные, подозреваемые или обвиняемые в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ; в пропаганде, публичном демонстрировании, изготовлении, сбыте нацистской либо схожей с ней атрибутики или символики, а также атрибутики или символики экстремистских организаций. Поправки также предусматривают, что Росфинмониторинг сможет приостанавливать операции с денежными средствами и другим имуществом на основании запроса от компетентного органа иностранного государства. Это будет возможно при наличии достаточных признаков, что такие операции проводятся в целях легализации преступных доходов. При этом Росфинмониторинг сможет отказать в исполнении такого запроса, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности РФ, а также направлять аналогичные запросы в иностранные компетентные органы. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2025 года.

https://ria.ru/20241210/rossija-1988352367.html

https://ria.ru/20241209/kabmin-1988143139.html

https://ria.ru/20241126/gd-1985717518.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф