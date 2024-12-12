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Telegram заблокировал более 15 миллионов групп и каналов в 2024 году - РИА Новости, 12.12.2024
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16:29 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/telegram-1988858086.html
Telegram заблокировал более 15 миллионов групп и каналов в 2024 году
Telegram заблокировал более 15 миллионов групп и каналов в 2024 году - РИА Новости, 12.12.2024
Telegram заблокировал более 15 миллионов групп и каналов в 2024 году
Мессенджер Telegram заблокировал около 15,38 миллиона групп и каналов в текущем году, а также удалил более 100 миллионов единиц контента террористического... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:29
2024-12-12T16:29
технологии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мессенджер Telegram заблокировал около 15,38 миллиона групп и каналов в текущем году, а также удалил более 100 миллионов единиц контента террористического характера, говорится в отчете на его сайте. "Telegram блокирует десятки тысяч групп и каналов ежедневно и удаляет миллионы единиц материалов, нарушающих условия предоставления услуг", - говорится на сайте. Так, мессенджер заблокировал 15 383 034 группы и канала в 2024 году, в том числе 128 913 сообществ, связанных с терроризмом. Также было удалено более 100 миллионов единиц материалов террористического содержания, указывается в сообщении. Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения, а в начале текущего года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
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технологии, telegram, россия
Технологии, Telegram, Россия
Telegram заблокировал более 15 миллионов групп и каналов в 2024 году

Telegram заблокировал 15,38 млн нарушающих правила групп и каналов в 2024 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мессенджер Telegram заблокировал около 15,38 миллиона групп и каналов в текущем году, а также удалил более 100 миллионов единиц контента террористического характера, говорится в отчете на его сайте.
"Telegram блокирует десятки тысяч групп и каналов ежедневно и удаляет миллионы единиц материалов, нарушающих условия предоставления услуг", - говорится на сайте.
Так, мессенджер заблокировал 15 383 034 группы и канала в 2024 году, в том числе 128 913 сообществ, связанных с терроризмом. Также было удалено более 100 миллионов единиц материалов террористического содержания, указывается в сообщении.
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения, а в начале текущего года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
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