https://ria.ru/20241212/telegram-1988858086.html

Telegram заблокировал более 15 миллионов групп и каналов в 2024 году

Telegram заблокировал более 15 миллионов групп и каналов в 2024 году - РИА Новости, 12.12.2024

Telegram заблокировал более 15 миллионов групп и каналов в 2024 году

Мессенджер Telegram заблокировал около 15,38 миллиона групп и каналов в текущем году, а также удалил более 100 миллионов единиц контента террористического... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:29

2024-12-12T16:29

2024-12-12T16:29

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мессенджер Telegram заблокировал около 15,38 миллиона групп и каналов в текущем году, а также удалил более 100 миллионов единиц контента террористического характера, говорится в отчете на его сайте. "Telegram блокирует десятки тысяч групп и каналов ежедневно и удаляет миллионы единиц материалов, нарушающих условия предоставления услуг", - говорится на сайте. Так, мессенджер заблокировал 15 383 034 группы и канала в 2024 году, в том числе 128 913 сообществ, связанных с терроризмом. Также было удалено более 100 миллионов единиц материалов террористического содержания, указывается в сообщении. Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения, а в начале текущего года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.

https://ria.ru/20241203/telegram--1987176179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, telegram, россия