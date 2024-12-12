https://ria.ru/20241212/tehas-1988725446.html

В Техасе самолет врезался в автомобили

В Техасе самолет врезался в автомобили - РИА Новости, 12.12.2024

В Техасе самолет врезался в автомобили

Небольшой самолет приземлился на дороге в городе Виктория американского штата Техас, врезавшись в три автомобиля, и разломился надвое, четыре человека... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T05:01

2024-12-12T05:01

2024-12-12T12:35

в мире

техас

виктория (австралия)

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Небольшой самолет приземлился на дороге в городе Виктория американского штата Техас, врезавшись в три автомобиля, и разломился надвое, четыре человека пострадали, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию. "Четыре человека пострадали и были госпитализированы после того, как небольшой самолет приземлился на улице в южном Техасе и врезался в три автомобиля... На кадрах с места происшествия видно, что самолет разломился надвое", - сообщает телеканал. Как отмечается, у троих пострадавших зафиксированы травмы, не угрожающие жизни, в то время как телесные повреждения четвертого оказались более серьезными. Согласно телеканалу, пилот находился в самолете один. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует происшествие.

https://ria.ru/20241106/ssha-1982239716.html

https://ria.ru/20240924/samolet-1974474408.html

техас

виктория (австралия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас, виктория (австралия)