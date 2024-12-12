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В Техасе самолет врезался в автомобили - РИА Новости, 12.12.2024
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05:01 12.12.2024 (обновлено: 12:35 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/tehas-1988725446.html
В Техасе самолет врезался в автомобили
В Техасе самолет врезался в автомобили - РИА Новости, 12.12.2024
В Техасе самолет врезался в автомобили
Небольшой самолет приземлился на дороге в городе Виктория американского штата Техас, врезавшись в три автомобиля, и разломился надвое, четыре человека... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T05:01
2024-12-12T12:35
в мире
техас
виктория (австралия)
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Небольшой самолет приземлился на дороге в городе Виктория американского штата Техас, врезавшись в три автомобиля, и разломился надвое, четыре человека пострадали, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию. "Четыре человека пострадали и были госпитализированы после того, как небольшой самолет приземлился на улице в южном Техасе и врезался в три автомобиля... На кадрах с места происшествия видно, что самолет разломился надвое", - сообщает телеканал. Как отмечается, у троих пострадавших зафиксированы травмы, не угрожающие жизни, в то время как телесные повреждения четвертого оказались более серьезными. Согласно телеканалу, пилот находился в самолете один. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует происшествие.
https://ria.ru/20241106/ssha-1982239716.html
https://ria.ru/20240924/samolet-1974474408.html
техас
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в мире, техас, виктория (австралия)
В мире, Техас, Виктория (Австралия)
В Техасе самолет врезался в автомобили

NBC News: в Техасе самолет разломился надвое, четыре человека пострадали

Легкомоторный самолет садится на дорогу в городе Виктория штата Техас, США. Кадр видео очевидца
Легкомоторный самолет садится на дорогу в городе Виктория штата Техас, США. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Легкомоторный самолет садится на дорогу в городе Виктория штата Техас, США. Кадр видео очевидца
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Небольшой самолет приземлился на дороге в городе Виктория американского штата Техас, врезавшись в три автомобиля, и разломился надвое, четыре человека пострадали, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.
"Четыре человека пострадали и были госпитализированы после того, как небольшой самолет приземлился на улице в южном Техасе и врезался в три автомобиля... На кадрах с места происшествия видно, что самолет разломился надвое", - сообщает телеканал.
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Как отмечается, у троих пострадавших зафиксированы травмы, не угрожающие жизни, в то время как телесные повреждения четвертого оказались более серьезными.
Согласно телеканалу, пилот находился в самолете один. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует происшествие.
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