В Техасе самолет врезался в автомобили
NBC News: в Техасе самолет разломился надвое, четыре человека пострадали
Легкомоторный самолет садится на дорогу в городе Виктория штата Техас, США. Кадр видео очевидца
Легкомоторный самолет садится на дорогу в городе Виктория штата Техас, США. Кадр видео очевидца
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Небольшой самолет приземлился на дороге в городе Виктория американского штата Техас, врезавшись в три автомобиля, и разломился надвое, четыре человека пострадали, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полицию.
"Четыре человека пострадали и были госпитализированы после того, как небольшой самолет приземлился на улице в южном Техасе и врезался в три автомобиля... На кадрах с места происшествия видно, что самолет разломился надвое", - сообщает телеканал.
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Как отмечается, у троих пострадавших зафиксированы травмы, не угрожающие жизни, в то время как телесные повреждения четвертого оказались более серьезными.
Согласно телеканалу, пилот находился в самолете один. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) расследует происшествие.
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