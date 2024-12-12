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Сын Трампа посмеялся над видео, где его отец прогоняет Зеленского - РИА Новости, 12.12.2024
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13:59 12.12.2024 (обновлено: 14:06 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/syn-1988813708.html
Сын Трампа посмеялся над видео, где его отец прогоняет Зеленского
Сын Трампа посмеялся над видео, где его отец прогоняет Зеленского - РИА Новости, 12.12.2024
Сын Трампа посмеялся над видео, где его отец прогоняет Зеленского
Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах президента в США Дональда Трампа, посмеялся над видео, где его отец "прогоняет" пинком Владимира Зеленского с... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:59
2024-12-12T14:06
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах президента в США Дональда Трампа, посмеялся над видео, где его отец "прогоняет" пинком Владимира Зеленского с обложки журнала Time, посвященной "Человеку года". Ранее газета Politico сообщала, что журнал Time, как ожидается, объявит победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа "человеком года". В 2022 году звания "человек года" завоевал "дух Украины" и Владимир Зеленский. В социальной сети Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) Трамп-младший опубликовал видеоролик, где его отец пинком прогоняет Зеленского с обложки журнала Time и под музыку, танцуя, занимает его место. Свой пост Трамп-младший прокомментировал, используя смеющиеся эмодзи. Телеканал NBC News на этой неделе сообщал, что Трамп, предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис, вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала Time. На звание также претендуют супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная** (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов
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В мире, США, Россия, Израиль, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дональд Трамп-младший, Politico, Федеральная резервная система США, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Сын Трампа посмеялся над видео, где его отец прогоняет Зеленского

Сын Трампа посмеялся над видео, где его отец прогоняет Зеленского с Times

© AP Photo / Brynn AndersonДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Brynn Anderson
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах президента в США Дональда Трампа, посмеялся над видео, где его отец "прогоняет" пинком Владимира Зеленского с обложки журнала Time, посвященной "Человеку года".
Ранее газета Politico сообщала, что журнал Time, как ожидается, объявит победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа "человеком года". В 2022 году звания "человек года" завоевал "дух Украины" и Владимир Зеленский.
Кадр видео, опубликованного Дональдом Трампом-младшим в социальной сети
Кадр видео, опубликованного Дональдом Трампом-младшим в социальной сети - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Кадр видео, опубликованного Дональдом Трампом-младшим в социальной сети
В социальной сети Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) Трамп-младший опубликовал видеоролик, где его отец пинком прогоняет Зеленского с обложки журнала Time и под музыку, танцуя, занимает его место. Свой пост Трамп-младший прокомментировал, используя смеющиеся эмодзи.
Телеканал NBC News на этой неделе сообщал, что Трамп, предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис, вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала Time. На звание также претендуют супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная** (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов
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В миреСШАРоссияИзраильДональд ТрампВладимир ЗеленскийДональд Трамп-младшийPoliticoФедеральная резервная система СШАФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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