https://ria.ru/20241212/syn-1988813708.html

Сын Трампа посмеялся над видео, где его отец прогоняет Зеленского

Сын Трампа посмеялся над видео, где его отец прогоняет Зеленского - РИА Новости, 12.12.2024

Сын Трампа посмеялся над видео, где его отец прогоняет Зеленского

Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах президента в США Дональда Трампа, посмеялся над видео, где его отец "прогоняет" пинком Владимира Зеленского с... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:59

2024-12-12T13:59

2024-12-12T14:06

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын победившего на выборах президента в США Дональда Трампа, посмеялся над видео, где его отец "прогоняет" пинком Владимира Зеленского с обложки журнала Time, посвященной "Человеку года". Ранее газета Politico сообщала, что журнал Time, как ожидается, объявит победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа "человеком года". В 2022 году звания "человек года" завоевал "дух Украины" и Владимир Зеленский. В социальной сети Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) Трамп-младший опубликовал видеоролик, где его отец пинком прогоняет Зеленского с обложки журнала Time и под музыку, танцуя, занимает его место. Свой пост Трамп-младший прокомментировал, используя смеющиеся эмодзи. Телеканал NBC News на этой неделе сообщал, что Трамп, предприниматель Илон Маск, основатель корпорации Meta* (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг и соперница Трампа от демократов, вице-президент США Камала Харрис, вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года" в 2024 году по версии журнала Time. На звание также претендуют супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Кроме того, "Человеком года" также может стать популярный американский комик Джо Роган, президент Мексики Клаудия Шейнбаум или Юлия Навальная** (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России**Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов

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