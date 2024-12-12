https://ria.ru/20241212/svo-1988782279.html
Российский боец рассказал, с чем столкнулись ВСУ в Курской области
Российский боец рассказал, с чем столкнулись ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.12.2024
Российский боец рассказал, с чем столкнулись ВСУ в Курской области
Попытка пойти в атаку в Курской области завершилась для ВСУ потерей танка Abrams и двух боевых машин пехоты Bradley, сообщил РИА Новости командир приморского... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:20
2024-12-12T12:20
2024-12-12T12:30
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 12 дек - РИА Новости. Попытка пойти в атаку в Курской области завершилась для ВСУ потерей танка Abrams и двух боевых машин пехоты Bradley, сообщил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Кубинец". "Была попытка противника атаковать в составе мотопехотной группы. В состав входил один Abrams и три Bradley. Abrams и два Bradley подбили, они остались навсегда на курской земле, одна машина подбитая отошла, всю пехоту, которую высадили, уничтожили", - сказал собеседник агентства. По его словам, слаженная работа добровольцев, подразделения морской пехоты и десантников не позволила атакующим силам ВСУ подойти к поселку. Также он предоставил видеокадры уничтожения Abrams и двух Bradley. По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 235 танков, при этом о подбитых "Абрамсах" военное ведомство в своих ежедневных сводках не сообщало.
https://ria.ru/20241208/ssha-1987949217.html
курская область
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988783950_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_abcd1387e98bb85b506cc4e66f503a6d.jpg
Уничтожение танка Abrams и двух БМП Bradley в Курской области
ВСУ в ходе неудачной атаки в Курской области потеряли танк Abrams и две БМП Bradley, рассказал РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Кубинец"
2024-12-12T12:20
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал, с чем столкнулись ВСУ в Курской области
Боец Кубинец: ВСУ в ходе атаки в Курской области потеряли Abrams и 2 Bradley
КУРСК, 12 дек - РИА Новости. Попытка пойти в атаку в Курской области завершилась для ВСУ потерей танка Abrams и двух боевых машин пехоты Bradley, сообщил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Кубинец".
"Была попытка противника атаковать в составе мотопехотной группы. В состав входил один Abrams и три Bradley. Abrams и два Bradley подбили, они остались навсегда на курской земле, одна машина подбитая отошла, всю пехоту, которую высадили, уничтожили", - сказал собеседник агентства.
По его словам, слаженная работа добровольцев, подразделения морской пехоты и десантников не позволила атакующим силам ВСУ
подойти к поселку.
Также он предоставил видеокадры уничтожения Abrams и двух Bradley.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 235 танков, при этом о подбитых "Абрамсах" военное ведомство в своих ежедневных сводках не сообщало.