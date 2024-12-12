https://ria.ru/20241212/svo-1988782279.html

Российский боец рассказал, с чем столкнулись ВСУ в Курской области

Российский боец рассказал, с чем столкнулись ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.12.2024

Российский боец рассказал, с чем столкнулись ВСУ в Курской области

Попытка пойти в атаку в Курской области завершилась для ВСУ потерей танка Abrams и двух боевых машин пехоты Bradley, сообщил РИА Новости командир приморского... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:20

2024-12-12T12:20

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специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 12 дек - РИА Новости. Попытка пойти в атаку в Курской области завершилась для ВСУ потерей танка Abrams и двух боевых машин пехоты Bradley, сообщил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Кубинец". "Была попытка противника атаковать в составе мотопехотной группы. В состав входил один Abrams и три Bradley. Abrams и два Bradley подбили, они остались навсегда на курской земле, одна машина подбитая отошла, всю пехоту, которую высадили, уничтожили", - сказал собеседник агентства. По его словам, слаженная работа добровольцев, подразделения морской пехоты и десантников не позволила атакующим силам ВСУ подойти к поселку. Также он предоставил видеокадры уничтожения Abrams и двух Bradley. По данным Минобороны, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 235 танков, при этом о подбитых "Абрамсах" военное ведомство в своих ежедневных сводках не сообщало.

https://ria.ru/20241208/ssha-1987949217.html

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Уничтожение танка Abrams и двух БМП Bradley в Курской области ВСУ в ходе неудачной атаки в Курской области потеряли танк Abrams и две БМП Bradley, рассказал РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Кубинец" 2024-12-12T12:20 true PT0M30S

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курская область, вооруженные силы украины