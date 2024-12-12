https://ria.ru/20241212/sud-1988720423.html
Обвиняемому в подрыве авто совладельца бара "Гадкий койот" продлили арест
Обвиняемому в подрыве авто совладельца бара "Гадкий койот" продлили арест - РИА Новости, 12.12.2024
Обвиняемому в подрыве авто совладельца бара "Гадкий койот" продлили арест
Черемушкинский суд Москвы до весны продлил срок содержания под стражей Виталию Слободянику, обвиняемому в покушении на убийство после подрыва автомобиля... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:24
2024-12-12T02:24
2024-12-12T12:23
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы до весны продлил срок содержания под стражей Виталию Слободянику, обвиняемому в покушении на убийство после подрыва автомобиля бизнес-партнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Столичный суд арестовал Слободяника в октябре. Как стало известно из озвученных материалов следствия в ходе судебного заседания, Слободяник поздно вечером 14 октября положил взрывное устройство на капот автомобиля бизнесмена, которого называли совладельцем популярного в Москве бара "Гадкий койот". Взрывчатку он накрыл пакетом с мусором. Утром устройство сработало. Умыслом следствие называет "внезапно возникшую неприязнь" из-за бизнеса. Адвокат Слободяника просил суд отправить его подзащитного под домашний арест, среди прочего настаивая на отсутствии каких-либо фактических доказательств, в том числе видео или фото. На найденное в доме обвиняемого оружие были получены разрешения, подчеркивал адвокат, а взрывчатки у него в жилище не обнаружили. "Срок содержания под стражей продлен до 15 марта 2025 года", — сообщил собеседник агентства. Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва — предпринимательская деятельность потерпевшего, заявляли в ведомстве. Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник — бизнес-партнер Виктора Мишачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната. Вину Слободяник не признает, а давать показания следствию он отказался, воспользовавшись ссылкой на 51-ю статью Конституции России. Слободяник имеет небольшие доли в десяти компаниях, соучредителем которых является вместе с Мишачевым — в основном в сфере общепита, следует из данных ЕГРЮЛ и "Контур. Фокус".
https://ria.ru/20241209/vladivostok-1988072898.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемому в подрыве авто совладельца бара "Гадкий койот" продлили арест
Суд продлил арест бизнесмену Слободянику, обвиняемому в покушении на убийство
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы до весны продлил срок содержания под стражей Виталию Слободянику, обвиняемому в покушении на убийство после подрыва автомобиля бизнес-партнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Столичный суд арестовал Слободяника в октябре. Как стало известно из озвученных материалов следствия в ходе судебного заседания, Слободяник поздно вечером 14 октября положил взрывное устройство на капот автомобиля бизнесмена, которого называли совладельцем популярного в Москве
бара "Гадкий койот". Взрывчатку он накрыл пакетом с мусором. Утром устройство сработало. Умыслом следствие называет "внезапно возникшую неприязнь" из-за бизнеса.
Адвокат Слободяника просил суд отправить его подзащитного под домашний арест, среди прочего настаивая на отсутствии каких-либо фактических доказательств, в том числе видео или фото. На найденное в доме обвиняемого оружие были получены разрешения, подчеркивал адвокат, а взрывчатки у него в жилище не обнаружили.
"Срок содержания под стражей продлен до 15 марта 2025 года", — сообщил собеседник агентства.
Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК
после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва — предпринимательская деятельность потерпевшего, заявляли в ведомстве. Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник — бизнес-партнер Виктора Мишачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия.
Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.
Вину Слободяник не признает, а давать показания следствию он отказался, воспользовавшись ссылкой на 51-ю статью Конституции России
.
Слободяник имеет небольшие доли в десяти компаниях, соучредителем которых является вместе с Мишачевым — в основном в сфере общепита, следует из данных ЕГРЮЛ и "Контур. Фокус".