Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемому в подрыве авто совладельца бара "Гадкий койот" продлили арест - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 12.12.2024 (обновлено: 12:23 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/sud-1988720423.html
Обвиняемому в подрыве авто совладельца бара "Гадкий койот" продлили арест
Обвиняемому в подрыве авто совладельца бара "Гадкий койот" продлили арест - РИА Новости, 12.12.2024
Обвиняемому в подрыве авто совладельца бара "Гадкий койот" продлили арест
Черемушкинский суд Москвы до весны продлил срок содержания под стражей Виталию Слободянику, обвиняемому в покушении на убийство после подрыва автомобиля... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:24
2024-12-12T12:23
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978552773_261:338:962:732_1920x0_80_0_0_4401fda4dd89ee6575470ab5749d4821.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы до весны продлил срок содержания под стражей Виталию Слободянику, обвиняемому в покушении на убийство после подрыва автомобиля бизнес-партнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Столичный суд арестовал Слободяника в октябре. Как стало известно из озвученных материалов следствия в ходе судебного заседания, Слободяник поздно вечером 14 октября положил взрывное устройство на капот автомобиля бизнесмена, которого называли совладельцем популярного в Москве бара "Гадкий койот". Взрывчатку он накрыл пакетом с мусором. Утром устройство сработало. Умыслом следствие называет "внезапно возникшую неприязнь" из-за бизнеса. Адвокат Слободяника просил суд отправить его подзащитного под домашний арест, среди прочего настаивая на отсутствии каких-либо фактических доказательств, в том числе видео или фото. На найденное в доме обвиняемого оружие были получены разрешения, подчеркивал адвокат, а взрывчатки у него в жилище не обнаружили. "Срок содержания под стражей продлен до 15 марта 2025 года", — сообщил собеседник агентства. Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва — предпринимательская деятельность потерпевшего, заявляли в ведомстве. Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник — бизнес-партнер Виктора Мишачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната. Вину Слободяник не признает, а давать показания следствию он отказался, воспользовавшись ссылкой на 51-ю статью Конституции России. Слободяник имеет небольшие доли в десяти компаниях, соучредителем которых является вместе с Мишачевым — в основном в сфере общепита, следует из данных ЕГРЮЛ и "Контур. Фокус".
https://ria.ru/20241209/vladivostok-1988072898.html
https://ria.ru/20240413/prozorov-1939735657.html
https://ria.ru/20241114/primore-1983691414.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978552773_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6a26c4dcead3fcfa8ed00692a9343d0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемому в подрыве авто совладельца бара "Гадкий койот" продлили арест

Суд продлил арест бизнесмену Слободянику, обвиняемому в покушении на убийство

© Фото : РИА НовостиВиталий Слободяник на заседании Черемушкинского районного суда города Москвы
Виталий Слободяник на заседании Черемушкинского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы до весны продлил срок содержания под стражей Виталию Слободянику, обвиняемому в покушении на убийство после подрыва автомобиля бизнес-партнера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Столичный суд арестовал Слободяника в октябре. Как стало известно из озвученных материалов следствия в ходе судебного заседания, Слободяник поздно вечером 14 октября положил взрывное устройство на капот автомобиля бизнесмена, которого называли совладельцем популярного в Москве бара "Гадкий койот". Взрывчатку он накрыл пакетом с мусором. Утром устройство сработало. Умыслом следствие называет "внезапно возникшую неприязнь" из-за бизнеса.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Жителя Владивостока осудили за подрыв племянника на гранате
9 декабря, 05:35
Адвокат Слободяника просил суд отправить его подзащитного под домашний арест, среди прочего настаивая на отсутствии каких-либо фактических доказательств, в том числе видео или фото. На найденное в доме обвиняемого оружие были получены разрешения, подчеркивал адвокат, а взрывчатки у него в жилище не обнаружили.
"Срок содержания под стражей продлен до 15 марта 2025 года", — сообщил собеседник агентства.
Утром 15 октября на Профсоюзной улице в Москве был подорван автомобиль. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Столичный СК после инцидента возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва — предпринимательская деятельность потерпевшего, заявляли в ведомстве. Поздно вечером того же дня был задержан Виталий Слободяник — бизнес-партнер Виктора Мишачева, чей автомобиль подорвали. Дома у подозреваемого нашли схрон оружия.
Место взрыва автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Экс-офицер СБУ прокомментировал подрыв своей машины в Москве
13 апреля, 01:53
Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве принадлежащего бизнесмену внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Предположительно, это была граната.
Вину Слободяник не признает, а давать показания следствию он отказался, воспользовавшись ссылкой на 51-ю статью Конституции России.
Слободяник имеет небольшие доли в десяти компаниях, соучредителем которых является вместе с Мишачевым — в основном в сфере общепита, следует из данных ЕГРЮЛ и "Контур. Фокус".
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Приморского бизнесмена осудили за два заказных убийства
14 ноября, 11:20
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала