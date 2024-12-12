https://ria.ru/20241212/ssha-1988720267.html

США заключили контракт на ремонт F-16 для иностранных заказчиков

США заключили контракт на ремонт F-16 для иностранных заказчиков - РИА Новости, 12.12.2024

США заключили контракт на ремонт F-16 для иностранных заказчиков

США заключили контракт объемом почти в 1 миллиард долларов на ремонт и обслуживание истребителей F-16 для иностранных заказчиков, включая Тайвань, заявили в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T02:23

2024-12-12T02:23

2024-12-12T02:23

сша

тайвань

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. США заключили контракт объемом почти в 1 миллиард долларов на ремонт и обслуживание истребителей F-16 для иностранных заказчиков, включая Тайвань, заявили в Пентагоне. "Компания Leidos из Вирджинии получила контракт с фиксированной стоимостью на сумму 987 миллионов долларов для поддержки иностранной военной продажи F-16", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняется, подрядчик должен провести ремонт, оказать инженерные и технические услуги, а также поддержку решения проблем сокращения производственных ресурсов и нехватки материалов. "Контракт включает иностранную военную продажу для Тайваня", - добавили в оборонном ведомстве США.

https://ria.ru/20241212/pentagon-1988719545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, тайвань, министерство обороны сша, f-16, в мире