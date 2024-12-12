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США заключили контракт на ремонт F-16 для иностранных заказчиков - РИА Новости, 12.12.2024
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02:23 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/ssha-1988720267.html
США заключили контракт на ремонт F-16 для иностранных заказчиков
США заключили контракт на ремонт F-16 для иностранных заказчиков - РИА Новости, 12.12.2024
США заключили контракт на ремонт F-16 для иностранных заказчиков
США заключили контракт объемом почти в 1 миллиард долларов на ремонт и обслуживание истребителей F-16 для иностранных заказчиков, включая Тайвань, заявили в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:23
2024-12-12T02:23
сша
тайвань
министерство обороны сша
f-16
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. США заключили контракт объемом почти в 1 миллиард долларов на ремонт и обслуживание истребителей F-16 для иностранных заказчиков, включая Тайвань, заявили в Пентагоне. "Компания Leidos из Вирджинии получила контракт с фиксированной стоимостью на сумму 987 миллионов долларов для поддержки иностранной военной продажи F-16", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняется, подрядчик должен провести ремонт, оказать инженерные и технические услуги, а также поддержку решения проблем сокращения производственных ресурсов и нехватки материалов. "Контракт включает иностранную военную продажу для Тайваня", - добавили в оборонном ведомстве США.
https://ria.ru/20241212/pentagon-1988719545.html
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сша, тайвань, министерство обороны сша, f-16, в мире
США, Тайвань, Министерство обороны США, F-16, В мире
США заключили контракт на ремонт F-16 для иностранных заказчиков

США заключили контракт почти в миллиард долларов на обслуживание F-16

© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. США заключили контракт объемом почти в 1 миллиард долларов на ремонт и обслуживание истребителей F-16 для иностранных заказчиков, включая Тайвань, заявили в Пентагоне.
"Компания Leidos из Вирджинии получила контракт с фиксированной стоимостью на сумму 987 миллионов долларов для поддержки иностранной военной продажи F-16", - говорится в сообщении ведомства.
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Как уточняется, подрядчик должен провести ремонт, оказать инженерные и технические услуги, а также поддержку решения проблем сокращения производственных ресурсов и нехватки материалов.
"Контракт включает иностранную военную продажу для Тайваня", - добавили в оборонном ведомстве США.
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