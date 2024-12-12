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Совфед рассмотрит запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского - РИА Новости, 12.12.2024
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17:36 12.12.2024 (обновлено: 17:38 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/sovfed-1988875345.html
Совфед рассмотрит запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского
Совфед рассмотрит запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского - РИА Новости, 12.12.2024
Совфед рассмотрит запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского
Совфед на заседании 20 декабря намерен рассмотреть закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, сенаторы его поддержат, сообщил... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:36
2024-12-12T17:38
общество
андрей клишас
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Совфед на заседании 20 декабря намерен рассмотреть закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, сенаторы его поддержат, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас. Госдума ранее приняла соответствующий закон. Клишас ответил утвердительно на вопрос агентства, рассмотрит ли палата 20 декабря закон об обязанности детей мигрантов знать русский язык для обучения в школе. Он также полагает, что коллеги-сенаторы поддержат документ.Согласно закону, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ.При этом лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ.Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу.В случае принятия, закон должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html
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общество, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Совфед рассмотрит запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского

Клишас: СФ рассмотрит запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Совфед на заседании 20 декабря намерен рассмотреть закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, сенаторы его поддержат, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
Госдума ранее приняла соответствующий закон.
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Клишас ответил утвердительно на вопрос агентства, рассмотрит ли палата 20 декабря закон об обязанности детей мигрантов знать русский язык для обучения в школе. Он также полагает, что коллеги-сенаторы поддержат документ.
Согласно закону, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ.
При этом лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ.
Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу.
В случае принятия, закон должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года.
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