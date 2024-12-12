https://ria.ru/20241212/sovfed-1988875345.html

Совфед рассмотрит запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского

Совфед рассмотрит запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского - РИА Новости, 12.12.2024

Совфед рассмотрит запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского

Совфед на заседании 20 декабря намерен рассмотреть закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, сенаторы его поддержат, сообщил... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:36

2024-12-12T17:36

2024-12-12T17:38

общество

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Совфед на заседании 20 декабря намерен рассмотреть закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка, сенаторы его поддержат, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас. Госдума ранее приняла соответствующий закон. Клишас ответил утвердительно на вопрос агентства, рассмотрит ли палата 20 декабря закон об обязанности детей мигрантов знать русский язык для обучения в школе. Он также полагает, что коллеги-сенаторы поддержат документ.Согласно закону, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ.При этом лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ.Также предлагается установить, что лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу.В случае принятия, закон должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html

https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html

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общество, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф