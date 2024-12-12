https://ria.ru/20241212/sovfed-1988721128.html

Совфед одобрил поправки в закон "Об архивном деле"

Совфед одобрил поправки в закон "Об архивном деле" - РИА Новости, 12.12.2024

Совфед одобрил поправки в закон "Об архивном деле"

Сенаторы одобрили поправки в закон "Об архивном деле в РФ", касающиеся создания и эксплуатации государственной информационной системы удаленного использования... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T02:35

2024-12-12T02:35

2024-12-12T02:35

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон "Об архивном деле в РФ", касающиеся создания и эксплуатации государственной информационной системы удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним. Документ направлен на расширение возможностей пользователей по поиску и получению для изучения документов Архивного фонда Российской Федерации в электронном виде вне зависимости от места их проживания. В этих целях предлагается создать единую государственную информационную систему удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним - ГИС удаленного использования архивных документов. Положение об этой системе, порядок ее создания и эксплуатации определит правительство Российской Федерации.

https://ria.ru/20241212/kultura-1988719207.html

https://ria.ru/20241105/stepashin-1982004818.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, совет федерации рф