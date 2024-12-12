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Совфед одобрил поправки в закон "Об архивном деле" - РИА Новости, 12.12.2024
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02:35 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/sovfed-1988721128.html
Совфед одобрил поправки в закон "Об архивном деле"
Совфед одобрил поправки в закон "Об архивном деле" - РИА Новости, 12.12.2024
Совфед одобрил поправки в закон "Об архивном деле"
Сенаторы одобрили поправки в закон "Об архивном деле в РФ", касающиеся создания и эксплуатации государственной информационной системы удаленного использования... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T02:35
2024-12-12T02:35
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон "Об архивном деле в РФ", касающиеся создания и эксплуатации государственной информационной системы удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним. Документ направлен на расширение возможностей пользователей по поиску и получению для изучения документов Архивного фонда Российской Федерации в электронном виде вне зависимости от места их проживания. В этих целях предлагается создать единую государственную информационную систему удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним - ГИС удаленного использования архивных документов. Положение об этой системе, порядок ее создания и эксплуатации определит правительство Российской Федерации.
https://ria.ru/20241212/kultura-1988719207.html
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил поправки в закон "Об архивном деле"

Совфед одобрил создание единой госинформсистемы удаленного использования архивов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудница библиотеки в хранилище книг
Сотрудница библиотеки в хранилище книг - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудница библиотеки в хранилище книг . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в закон "Об архивном деле в РФ", касающиеся создания и эксплуатации государственной информационной системы удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним.
Документ направлен на расширение возможностей пользователей по поиску и получению для изучения документов Архивного фонда Российской Федерации в электронном виде вне зависимости от места их проживания.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Совфед одобрил поправки в закон об объектах культурного наследия
Вчера, 02:04
В этих целях предлагается создать единую государственную информационную систему удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним - ГИС удаленного использования архивных документов.
Положение об этой системе, порядок ее создания и эксплуатации определит правительство Российской Федерации.
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