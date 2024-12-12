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В Калининградской области введут продуктовые социальные карты - РИА Новости, 12.12.2024
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16:12 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/sotskarty-1988851965.html
В Калининградской области введут продуктовые социальные карты
В Калининградской области введут продуктовые социальные карты - РИА Новости, 12.12.2024
В Калининградской области введут продуктовые социальные карты
Продуктовые социальные карты введут в Калининградской области в 2025 году, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:12
2024-12-12T16:12
экономика
калининградская область
алексей беспрозванных
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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КАЛИНИНГРАД, 12 дек — РИА Новости. Продуктовые социальные карты введут в Калининградской области в 2025 году, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "Я принял решение возобновить в следующем году социальную карту — она уже работала здесь очень короткий период. Мы ее в следующем году возобновляем, и она будет направлена на незащищенные категории граждан. На эту социальную карту эти граждане могут покупать необходимые продукты", - сказал Беспрозванных во время прямой линии. Отвечая на вопросы жителей Калининградской области о ценах на продукты в регионе, Беспрозванных отметил, что они поступают на полки в магазины двумя путями: от местных производителей и завозятся из других регионов. Стоимость продукции местных производителей контролировать легче. Привозные товары включают в себя затраты на непростую в условиях санкций логистику в область. Губернатор напомнил, что специально обратился в ФАС с просьбой расширить существующий список социально важных товаров. "Мы его (список - ред.) расширяем самостоятельно. И мы подписываем соглашение со всеми участниками цепочки поставки продукции... по минимальной наценке... Это позволит прозрачно контролировать, и самое главное будет ответственность каждого конкретного участника цепочки, чтобы мы могли с него спросить", - подчеркнул Беспрозванных. В пресс-службе правительства добавили, что в первую очередь социальные карту получат пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума.
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экономика, калининградская область, алексей беспрозванных, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Экономика, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
В Калининградской области введут продуктовые социальные карты

В Калининградской области в 2025 году введут продуктовые социальные карты

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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КАЛИНИНГРАД, 12 дек — РИА Новости. Продуктовые социальные карты введут в Калининградской области в 2025 году, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"Я принял решение возобновить в следующем году социальную карту — она уже работала здесь очень короткий период. Мы ее в следующем году возобновляем, и она будет направлена на незащищенные категории граждан. На эту социальную карту эти граждане могут покупать необходимые продукты", - сказал Беспрозванных во время прямой линии.
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Отвечая на вопросы жителей Калининградской области о ценах на продукты в регионе, Беспрозванных отметил, что они поступают на полки в магазины двумя путями: от местных производителей и завозятся из других регионов. Стоимость продукции местных производителей контролировать легче. Привозные товары включают в себя затраты на непростую в условиях санкций логистику в область. Губернатор напомнил, что специально обратился в ФАС с просьбой расширить существующий список социально важных товаров.
"Мы его (список - ред.) расширяем самостоятельно. И мы подписываем соглашение со всеми участниками цепочки поставки продукции... по минимальной наценке... Это позволит прозрачно контролировать, и самое главное будет ответственность каждого конкретного участника цепочки, чтобы мы могли с него спросить", - подчеркнул Беспрозванных.
В пресс-службе правительства добавили, что в первую очередь социальные карту получат пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума.
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ЭкономикаКалининградская областьАлексей БеспрозванныхФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
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