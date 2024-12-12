https://ria.ru/20241212/sochi-1988893735.html

В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы, поженились

В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы, поженились - РИА Новости, 12.12.2024

В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы, поженились

В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть накануне дня свадьбы, помирились и расписались, рассказали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:51

2024-12-12T18:51

2024-12-12T20:02

происшествия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 12 дек — РИА Новости. В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть накануне дня свадьбы, помирились и расписались, рассказали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. "Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие (потасовка между женихом и невестой. — Прим. ред.) произошло за день до, пара поженилась позже", — сказала собеседница агентства. Отмечается, что, несмотря на предстоящий судебный процесс, молодожены уже планируют первенца.Как накануне сообщили в надзорном ведомстве, конфликт произошел во время организации торжества. Невеста попросила жениха позвонить в ресторан, чтобы уточнить детали, но тот отказался. После этого началась потасовка, в результате которой девушка получила перелом челюсти. Потерпевшая написала заявление в полицию.Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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сочи

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происшествия, сочи, краснодарский край