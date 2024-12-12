https://ria.ru/20241212/sochi-1988893735.html
В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы, поженились
В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы, поженились - РИА Новости, 12.12.2024
В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы, поженились
В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть накануне дня свадьбы, помирились и расписались, рассказали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:51
2024-12-12T18:51
2024-12-12T20:02
происшествия
сочи
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764245342_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2104fc49abf1996d600acbc9ca8ce13e.jpg
СОЧИ, 12 дек — РИА Новости. В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть накануне дня свадьбы, помирились и расписались, рассказали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. "Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие (потасовка между женихом и невестой. — Прим. ред.) произошло за день до, пара поженилась позже", — сказала собеседница агентства. Отмечается, что, несмотря на предстоящий судебный процесс, молодожены уже планируют первенца.Как накануне сообщили в надзорном ведомстве, конфликт произошел во время организации торжества. Невеста попросила жениха позвонить в ресторан, чтобы уточнить детали, но тот отказался. После этого началась потасовка, в результате которой девушка получила перелом челюсти. Потерпевшая написала заявление в полицию.Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ему грозит до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241030/prigovor-1980940916.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764245342_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6c410516f0736127938295389a032d0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы, поженились
В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть, помирились и расписались
СОЧИ, 12 дек — РИА Новости. В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть накануне дня свадьбы, помирились и расписались, рассказали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
"Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие (потасовка между женихом и невестой. — Прим. ред.) произошло за день до, пара поженилась позже", — сказала собеседница агентства.
Отмечается, что, несмотря на предстоящий судебный процесс, молодожены уже планируют первенца.
Как накануне сообщили в надзорном ведомстве, конфликт произошел во время организации торжества. Невеста попросила жениха позвонить в ресторан, чтобы уточнить детали, но тот отказался. После этого началась потасовка, в результате которой девушка получила перелом челюсти. Потерпевшая написала заявление в полицию.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ему грозит до трех лет лишения свободы.