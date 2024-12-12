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В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы, поженились - РИА Новости, 12.12.2024
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18:51 12.12.2024 (обновлено: 20:02 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/sochi-1988893735.html
В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы, поженились
В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы, поженились - РИА Новости, 12.12.2024
В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы, поженились
В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть накануне дня свадьбы, помирились и расписались, рассказали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:51
2024-12-12T20:02
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 12 дек — РИА Новости. В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть накануне дня свадьбы, помирились и расписались, рассказали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. "Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие (потасовка между женихом и невестой. — Прим. ред.) произошло за день до, пара поженилась позже", — сказала собеседница агентства. Отмечается, что, несмотря на предстоящий судебный процесс, молодожены уже планируют первенца.Как накануне сообщили в надзорном ведомстве, конфликт произошел во время организации торжества. Невеста попросила жениха позвонить в ресторан, чтобы уточнить детали, но тот отказался. После этого началась потасовка, в результате которой девушка получила перелом челюсти. Потерпевшая написала заявление в полицию.Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ему грозит до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241030/prigovor-1980940916.html
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происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть накануне свадьбы, поженились

В Сочи невеста и жених, сломавший ей челюсть, помирились и расписались

© Depositphotos.com / AZZВход в здание загса
Вход в здание загса - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Depositphotos.com / AZZ
Вход в здание загса. Архивное фото
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СОЧИ, 12 дек — РИА Новости. В Сочи невеста и жених, который сломал ей челюсть накануне дня свадьбы, помирились и расписались, рассказали РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
"Свадьба должна была состояться 5 декабря, событие (потасовка между женихом и невестой. — Прим. ред.) произошло за день до, пара поженилась позже", — сказала собеседница агентства.
Отмечается, что, несмотря на предстоящий судебный процесс, молодожены уже планируют первенца.
Как накануне сообщили в надзорном ведомстве, конфликт произошел во время организации торжества. Невеста попросила жениха позвонить в ресторан, чтобы уточнить детали, но тот отказался. После этого началась потасовка, в результате которой девушка получила перелом челюсти. Потерпевшая написала заявление в полицию.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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ПроисшествияСочиКраснодарский край
 
 
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