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Главы правительств СНГ подписали соглашение о развитии судостроения - РИА Новости, 12.12.2024
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12:53 12.12.2024 (обновлено: 13:04 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/sng-1988796653.html
Главы правительств СНГ подписали соглашение о развитии судостроения
Главы правительств СНГ подписали соглашение о развитии судостроения - РИА Новости, 12.12.2024
Главы правительств СНГ подписали соглашение о развитии судостроения
Главы правительств стран СНГ подписали соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:53
2024-12-12T13:04
россия
москва
михаил мишустин
снг
мгту имени баумана
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ подписали соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования. Заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина прошло в Москве в конгресс-центре МГТУ имени Баумана. "Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования", - озвучили в ходе церемонии подписания документов по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.
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россия, москва, михаил мишустин, снг, мгту имени баумана
Россия, Москва, Михаил Мишустин, СНГ, МГТУ имени Баумана
Главы правительств СНГ подписали соглашение о развитии судостроения

Главы правительств СНГ подписали соглашение о развитии гражданского судостроения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ подписали соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования.
Заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина прошло в Москве в конгресс-центре МГТУ имени Баумана.
"Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования", - озвучили в ходе церемонии подписания документов по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.
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РоссияМоскваМихаил МишустинСНГМГТУ имени Баумана
 
 
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