https://ria.ru/20241212/sng-1988796653.html

Главы правительств СНГ подписали соглашение о развитии судостроения

Главы правительств СНГ подписали соглашение о развитии судостроения - РИА Новости, 12.12.2024

Главы правительств СНГ подписали соглашение о развитии судостроения

Главы правительств стран СНГ подписали соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:53

2024-12-12T12:53

2024-12-12T13:04

россия

москва

михаил мишустин

снг

мгту имени баумана

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Главы правительств стран СНГ подписали соглашение о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования. Заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина прошло в Москве в конгресс-центре МГТУ имени Баумана. "Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования", - озвучили в ходе церемонии подписания документов по итогам заседания Совета глав правительств СНГ.

https://ria.ru/20240703/sng-1957089665.html

россия

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