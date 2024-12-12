Страны СНГ договорились выделить средства на объединенную систему ПВО
Премьеры СНГ договорились выделить средства на создание объединенной системы ПВО
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Москве принял решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств Содружества в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии подписания документов главами правительств стран СНГ также было принято решение об использовании средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны и обеспечение деятельности координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны государств СНГ.
Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Москве под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.