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Страны СНГ договорились выделить средства на объединенную систему ПВО - РИА Новости, 12.12.2024
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12:52 12.12.2024 (обновлено: 12:54 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/sng-1988796519.html
Страны СНГ договорились выделить средства на объединенную систему ПВО
Страны СНГ договорились выделить средства на объединенную систему ПВО - РИА Новости, 12.12.2024
Страны СНГ договорились выделить средства на объединенную систему ПВО
Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Москве принял решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:52
2024-12-12T12:54
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Москве принял решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств Содружества в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости.На церемонии подписания документов главами правительств стран СНГ также было принято решение об использовании средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны и обеспечение деятельности координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны государств СНГ.Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Москве под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
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москва, россия, михаил мишустин, снг, в мире
Москва, Россия, Михаил Мишустин, СНГ, В мире
Страны СНГ договорились выделить средства на объединенную систему ПВО

Премьеры СНГ договорились выделить средства на создание объединенной системы ПВО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Москве принял решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств Содружества в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии подписания документов главами правительств стран СНГ также было принято решение об использовании средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны и обеспечение деятельности координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны государств СНГ.
Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Москве под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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