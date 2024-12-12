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Страны СНГ договорились выделить средства на объединенную систему ПВО

Страны СНГ договорились выделить средства на объединенную систему ПВО - РИА Новости, 12.12.2024

Страны СНГ договорились выделить средства на объединенную систему ПВО

Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Москве принял решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T12:52

2024-12-12T12:52

2024-12-12T12:54

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Совет глав правительств стран СНГ по итогам заседания в Москве принял решение о выделении средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств Содружества в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости.На церемонии подписания документов главами правительств стран СНГ также было принято решение об использовании средств на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны и обеспечение деятельности координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны государств СНГ.Заседание Совета глав правительств СНГ прошло в Москве под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

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Ольга Фомченкова

москва, россия, михаил мишустин, снг, в мире