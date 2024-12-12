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Историку Эйдельман* грозит штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 12.12.2024
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20:26 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/shtraf-1988912182.html
Историку Эйдельман* грозит штраф за дискредитацию армии
Историку Эйдельман* грозит штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 12.12.2024
Историку Эйдельман* грозит штраф за дискредитацию армии
Административное дело о дискредитации армии России завели в отношении историка Тамары Эйдельман*, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщается в картотеке... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:26
2024-12-12T20:26
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Административное дело о дискредитации армии России завели в отношении историка Тамары Эйдельман*, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщается в картотеке Дорогомиловского суда Москвы. "Судебное заседание по рассмотрению административного дела в отношении Эйдельман Т.Н.* назначено на 26 декабря в 11.00", - сказано в картотеке. Эйдельман* вменили часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал. Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, в отношении Эйдельман* возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на этот же период.*Лицо, признанное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20241127/inoagent-1985927829.html
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россия, москва, вооруженные силы рф, общество
Россия, Москва, Вооруженные силы РФ, Общество
Историку Эйдельман* грозит штраф за дискредитацию армии

Историку Эйдельман грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию армии России

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Административное дело о дискредитации армии России завели в отношении историка Тамары Эйдельман*, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщается в картотеке Дорогомиловского суда Москвы.
"Судебное заседание по рассмотрению административного дела в отношении Эйдельман Т.Н.* назначено на 26 декабря в 11.00", - сказано в картотеке.
Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Дудю* грозит иноагентский штраф
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Эйдельман* вменили часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).
Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал.
Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, в отношении Эйдельман* возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на этот же период.
*Лицо, признанное иностранным агентом в России
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