https://ria.ru/20241212/shtraf-1988912182.html

Историку Эйдельман* грозит штраф за дискредитацию армии

Историку Эйдельман* грозит штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 12.12.2024

Историку Эйдельман* грозит штраф за дискредитацию армии

Административное дело о дискредитации армии России завели в отношении историка Тамары Эйдельман*, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщается в картотеке... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:26

2024-12-12T20:26

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Административное дело о дискредитации армии России завели в отношении историка Тамары Эйдельман*, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщается в картотеке Дорогомиловского суда Москвы. "Судебное заседание по рассмотрению административного дела в отношении Эйдельман Т.Н.* назначено на 26 декабря в 11.00", - сказано в картотеке. Эйдельман* вменили часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в реестр физлиц-иностранных агентов в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но суд ей отказал. Как сообщали в Telegram-канале столичной прокуратуры, в отношении Эйдельман* возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на этот же период.*Лицо, признанное иностранным агентом в России

https://ria.ru/20241127/inoagent-1985927829.html

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россия, москва, вооруженные силы рф, общество