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Воробьев рассказал о состоянии девочки, избитой сверстницами в Котельниках - РИА Новости, 12.12.2024
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Новости Подмосковья
 
20:50 12.12.2024 (обновлено: 21:44 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/shkolnitsa-1988916862.html
Воробьев рассказал о состоянии девочки, избитой сверстницами в Котельниках
Воробьев рассказал о состоянии девочки, избитой сверстницами в Котельниках - РИА Новости, 12.12.2024
Воробьев рассказал о состоянии девочки, избитой сверстницами в Котельниках
Девочку, пострадавшую от сверстниц в школе в Котельниках, выпишут из больницы к выходным, сейчас она находится в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля с... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:50
2024-12-12T21:44
происшествия
котельники
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Девочку, пострадавшую от сверстниц в школе в Котельниках, выпишут из больницы к выходным, сейчас она находится в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. "Навестил Ксюшу, которая пострадала от своих сверстниц в школе Котельников. Сейчас девочка в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Врачи обещают выписать ее к выходным", - отметил Воробьев. По словам губернатора, следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Одну часть зачинщиц драки переведут на домашнее обучение, вторую — в другие школы. Девочки, которых преднамеренно вовлекли в этот конфликт, раскаялись и извинились перед Ксюшей.
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котельники
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происшествия, котельники, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия
Происшествия, Котельники, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия, Новости Подмосковья
Воробьев рассказал о состоянии девочки, избитой сверстницами в Котельниках

Воробьев: пострадавшую от сверстниц в Котельниках школьницу выпишут к выходным

© Фото : Пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев навестил школьницу, которая пострадала от своих сверстниц в школе Котельников
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил школьницу, которая пострадала от своих сверстниц в школе Котельников - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Пресс-служба губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил школьницу, которая пострадала от своих сверстниц в школе Котельников
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Девочку, пострадавшую от сверстниц в школе в Котельниках, выпишут из больницы к выходным, сейчас она находится в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
"Навестил Ксюшу, которая пострадала от своих сверстниц в школе Котельников. Сейчас девочка в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Врачи обещают выписать ее к выходным", - отметил Воробьев.
По словам губернатора, следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Одну часть зачинщиц драки переведут на домашнее обучение, вторую — в другие школы. Девочки, которых преднамеренно вовлекли в этот конфликт, раскаялись и извинились перед Ксюшей.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Крыму
Вчера, 10:30
 
Новости ПодмосковьяПроисшествияКотельникиМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссия
 
 
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