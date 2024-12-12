https://ria.ru/20241212/shkolnitsa-1988916862.html

Воробьев рассказал о состоянии девочки, избитой сверстницами в Котельниках

Воробьев рассказал о состоянии девочки, избитой сверстницами в Котельниках - РИА Новости, 12.12.2024

Воробьев рассказал о состоянии девочки, избитой сверстницами в Котельниках

Девочку, пострадавшую от сверстниц в школе в Котельниках, выпишут из больницы к выходным, сейчас она находится в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля с... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T20:50

2024-12-12T20:50

2024-12-12T21:44

происшествия

котельники

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Девочку, пострадавшую от сверстниц в школе в Котельниках, выпишут из больницы к выходным, сейчас она находится в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. "Навестил Ксюшу, которая пострадала от своих сверстниц в школе Котельников. Сейчас девочка в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Врачи обещают выписать ее к выходным", - отметил Воробьев. По словам губернатора, следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Одну часть зачинщиц драки переведут на домашнее обучение, вторую — в другие школы. Девочки, которых преднамеренно вовлекли в этот конфликт, раскаялись и извинились перед Ксюшей.

https://ria.ru/20241212/bastrykin-1988754201.html

котельники

московская область (подмосковье)

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происшествия, котельники, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия