https://ria.ru/20241212/servis-1988731072.html

Крупнейший в России дейтинговый сервис заявил о ребрендинге

Крупнейший в России дейтинговый сервис заявил о ребрендинге - РИА Новости, 12.12.2024

Крупнейший в России дейтинговый сервис заявил о ребрендинге

Российский сервис для знакомств “Мамба” объявил о начале ребрендинга, в рамках которого в 2025 году выпустят обновленное приложение с улучшенными алгоритмами... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T07:09

2024-12-12T07:09

2024-12-12T07:09

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский сервис для знакомств “Мамба” объявил о начале ребрендинга, в рамках которого в 2025 году выпустят обновленное приложение с улучшенными алгоритмами защиты от фейков, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.“За последние два года российский рынок онлайн-знакомств серьезно изменился. Порядка трети пользователей из ушедших международных приложений перетекло в “Мамбу”. В большей степени это были премиальные пользователи IOS, что положительно отразилось на финансовых показателях: в декабре 2024-го доля “Мамбы” на российском рынке составила 35%, а выручка выросла на 20% в сравнении с предыдущим годом. Новые условия рынка побудили “Мамбу” к изменениям.”, - отметили там.Как отметил генеральный директор компании Андрей Бронецкий, в связи с ребрендингом в сервисе рассчитывают “сохранить двузначный рост прибыли” в следующем году.Всего в ребрендинг и маркетинг инвестируют $7 млн. В частности, изменят дизайн, где “к фирменному оранжевому цвету добавились розовый, голубой и желтый”.В пресс-службе компании пояснили, что в новую версию приложения внедряют новые технологии машинного обучения - дабы находить фейковые аккаунты и проверять реальные в 300 раз быстрее.Сейчас новую версию приложения тестируют 10% пользователей. Обновленную версию, как отметили в компании, планируют выпустить через 3-4 месяца.Ранее аналитики сервиса выяснили истинные желания мужчин и женщин на свидании. Как показало исследование, котором приняли участие 3 640 россиян старше 18 лет из городов-миллионников, большинство россиян уверены в том, что успех первого свидания сильно зависит от его локации. Так, 77% женщин и 72% мужчин отмечают, что место может скрасить романтическую обстановку или, напротив, все испортить. Женщины предпочитают уютные рестораны или кафе, а мужчины - прогулку по городу или парку.

https://ria.ru/20241127/svidanie-1985919467.html

https://ria.ru/20241211/2025-1987771808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия