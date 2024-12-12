https://ria.ru/20241212/serdtse-1988717419.html

В Италии впервые пересадили бьющееся сердце

В Италии впервые пересадили бьющееся сердце - РИА Новости, 12.12.2024

В Италии впервые пересадили бьющееся сердце

Первую в мире операцию по пересадке работающего сердца провели специалисты отделения кардиохирургии в итальянском городе Падуя, сообщает... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T01:27

2024-12-12T01:27

2024-12-12T11:58

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падуя

италия

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РИМ, 12 дек — РИА Новости. Первую в мире операцию по пересадке работающего сердца провели специалисты отделения кардиохирургии в итальянском городе Падуя, сообщает больнично-университетское управление города. "Революция, которая позволит улучшить результаты трансплантации сердца от донора с остановленным сердцем и избежать контролируемой остановки сердца. Таким образом устранятся повреждения от ишемии (снижение кровоснабжения. — Прим. ред.) и реперфузии (проявлений восстановления кровообращения. — Прим. ред.) как в момент забора, так и при трансплантации, и будут обеспечены более быстрое восстановление сердца функции с улучшением послеоперационную производительность сердца", — говорится в сообщении. Пациент, как отмечается, здоров и готовится к выписке. В том же отделении в 1985 году хирурги провели первую в Италии пересадку сердца. Как пишет газета Messaggero, нынешняя операция произвела "коперниковскую революцию в мировой кардиохирургии". Операцию провели две недели назад над 65-летним мужчиной. Как пояснил ведущий хирург Джино Джероза, в отличие от "обычной трансплантации, когда сердце извлекается и имплантируется в неподвижном состоянии, в этом случае оно продолжает биение, и поэтому вся трансплантация проводилась с работающим сердцем с момента забора до имплантации".

https://ria.ru/20240731/ufa-1963126095.html

https://ria.ru/20240213/klonirovanie-1926994354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, падуя, италия