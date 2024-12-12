https://ria.ru/20241212/semya-1988664407.html

Вклад в достойное будущее: как в Ивановской области прошел Год семьи

Вклад в достойное будущее: как в Ивановской области прошел Год семьи - РИА Новости, 12.12.2024

Вклад в достойное будущее: как в Ивановской области прошел Год семьи

Год семьи в Ивановской области прошел под знаком поддержки детства. Воодушевить молодых, поддержать многодетных, создать условия для достойной и интересной... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:00

2024-12-12T10:00

2024-12-12T10:00

ивановская область

ивановская область

россия

кинешма

станислав воскресенский

владимир путин

светлана орлова

кванториум

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Год семьи в Ивановской области прошел под знаком поддержки детства. Воодушевить молодых, поддержать многодетных, создать условия для достойной и интересной жизни: в регионе делают все, чтобы люди могли уверенно заводить семьи, справлялись с материальными трудностями и растили здоровых, увлеченных, счастливых детей. Подробнее о мерах поддержки семей – в материале РИА Новости.Не надо никуда уезжатьКак отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, очень важно настроить высокое качество жизни для детей, потому что они – будущее."Важно, чтобы ребенок пошел в нормальный детский сад, где не течет крыша, в хорошую детскую поликлинику, где будет уютно, чтобы у него была возможность заниматься спортом, развиваться интеллектуально и творчески. Далее нужна уже хорошая школа, опять же условия для развития, и чтобы ребенок понимал: хочешь добиться успеха в той или иной области – не надо никуда уезжать, для достойного будущего все есть здесь. Вот такая настройка должна быть у человека с самого детства", - уверен губернатор.По суммарному коэффициенту рождаемости Ивановская область занимает третье место в ЦФО и 49-е – по стране.Миллион – студенческим семьямНо для того, чтобы появлялись семьи и рождались дети, поддержать надо и потенциальных родителей.В Год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным в 2024-м, Ивановская область одной из первых в стране ввела региональный студенческий капитал в размере 1 миллиона рублей. Воспользоваться им можно при рождении первого ребенка при условии, что оба родителя или единственный – студенты очного отделения вуза или колледжа. Выплата предоставляется дополнительно к федеральному маткапиталу. Направить средства можно на улучшение жилищных условий, образование ребенка или ежемесячную выплату маме до достижения малышом трех лет. На данный момент сертификаты в размере 1 миллиона рублей получили 26 семей."Льгот немало, и они помогают"Станислав Воскресенский подчеркнул: меры поддержки семей с детьми – часть комплексной семейной политики, реализуемой в регионе. Она также включает развитие социальной инфраструктуры: ремонты школ и детсадов, обновление спортивных площадок и открытие новых спорткомплексов, преображение детского здравоохранения, расширение возможностей дополнительного образования. "Все наши решения пронизаны одной мыслью: семьям с детьми должно быть комфортно в Ивановской области. Так и будем стараться работать", - подчеркнул Станислав Воскресенский.Чтобы понять, что нужно и важно самим семьям, в Ивановской области встретились с многодетными родителями. Итогом стало расширение мер поддержки семей с детьми, что уже дало им экономию бюджета."Освобождение от родительской платы за детский сад позволяет экономить нам, многодетным семьям, а дополнительные средства направлять на дополнительное образование наших детей", - рассказала многодетная мама из Иванова Марина Максимович.Такой льготой в регионе воспользовалось уже более 6 тысяч многодетных семей. Кроме того, все многодетные родители в Ивановской области, независимо от дохода, не платят транспортный налог на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. За год этим воспользовались 2014 семей.Кроме того, многодетные родители могут получить поддержку на развитие своего дела в размере 250 тысяч рублей или бесплатно переобучиться и освоить новую профессию. Также в регионе увеличен размер компенсации на оплату ЖКУ. Важно, что все меры поддержки предоставляются независимо от уровня дохода.С прошлого года ввели региональный материнский капитал на третьего и последующих детей. Кроме того, с 2023 года в регионе продлили статус многодетной семьи до достижения старшим ребенком 23 лет, если он учится очно в вузе или колледже. То есть все выплаты и льготы семья сохраняет еще пять лет после его совершеннолетия.Все эти меры поддержки дают результаты: за год в Ивановской области в статус многодетных перешло 980 семей. А за последние 10 лет число многодетных семей выросло в два раза. Сейчас их около 10,5 тысяч, и воспитываются в них более 35 тысяч детей."У нас есть первоочередное право на прием в детский сад, бесплатное посещение музеев и обеспечение рецептурными лекарствами детей до шести лет, бесплатный проезд для детей в общественном транспорте, 50% скидки учащимся и студентам на проезд в пригородных поездах… Льгот немало, и они помогают", – поделилась мама пятерых детей, руководитель региональной общественной организации "Многодетки" Светлана Орлова.Детские поликлиники преобразилисьУдобная и современная инфраструктура детства – один из приоритетов социальной политики региона. Здесь важно все – от поликлиник до секций.По словам главного внештатного специалиста – педиатра облздрава Елены Копиловой, уже несколько лет в Ивановской области преображают объекты детского здравоохранения. За пять лет отремонтировали 9 поликлиник, в которых наблюдается 70% детей региона."Сейчас реконструируют историческое здание детской поликлиники в Кинешме. Решили вопрос со знаковым для области объектом – Детским консультативно-диагностическим центром, который ютился на первом этаже многоквартирного дома, а год назад переехал в историческое здание, которое мы отремонтировали по проекту "Решаем вместе". Закупили оборудование, мебель, и сейчас здесь обследуют детей не только из Иванова, согласно поручению губернатора", - рассказала собеседница агентства.Ивановская область активно привлекает в детское здравоохранение молодых специалистов. "По последним данным Минздрава России, по обеспеченности врачами педиатрами наш регион – среди лучших в стране, а по ЦФО мы по этому показателю вторые после Москвы", - отметила Копилова.Большое внимание уделяется и детским образовательным учреждениям. В 2022 году в регионе стартовала программа капремонта детских садов: всего за три года в порядок привели более половины всех детских садов области. Отдельная региональная программа капремонта действует для школ и колледжей.Кроме того, с 2022 года в Ивановской области построили шесть новых школ и 13 детских садов в разных городах региона.Бесплатные секции и новые дворцы спортаЧтобы ивановские дети росли здоровыми и крепкими, развивается и физкультурно-спортивная инфраструктура. По данным областного правительства, за пять лет в регионе построили и отремонтировали 245 спортивных объектов, включая семь крупных."Дворец игровых видов спорта в Иванове – наше крупнейшее спортивное сооружение. Здесь проходят соревнования, находится тренировочная база профессиональных спортклубов, а самое главное – работают бесплатные секции для детей", - сказал капитан команды ивановского волейбольного клуба "Текстильщик" Руслан Косарев.Кстати, в регионе впервые открылась бесплатная секция фигурного катания, она работает в новой областной спортшколе "Звезда", для нее построили ФОК. Там же организованы бесплатные секции по плаванию и хоккею.А в ближайшем будущем жителям региона станет доступен еще один новый спортивный объект – крупнейший в ЦФО дворец водных видов спорта, который строится в Иванове при поддержке президента России.Заниматься творчеством и открывать свои таланты дети могут в различных развивающих центрах. Так, любовь к науке дошколятам и школьникам прививают в ивановском центре "Солярис". Почти в каждом крупном городе области есть свои "Кванториумы", работают культурно-досуговые центры.

https://ria.ru/20241209/ivanovo-1988280464.html

https://ria.ru/20241209/ivanovo-1988266129.html

https://ria.ru/20241209/marketpleysy-1988181490.html

https://ria.ru/20241129/voskresenskiy-1986470496.html

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ивановская область, россия, кинешма, станислав воскресенский, владимир путин, светлана орлова, кванториум, год семьи