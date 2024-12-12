https://ria.ru/20241212/rumynija-1988716523.html

Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов выборов президента

Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов выборов президента - РИА Новости, 12.12.2024

Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов выборов президента

Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симиона на решение Конституционного суда (КСР) об... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T01:09

2024-12-12T01:09

2024-12-12T01:14

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президентские выборы в румынии — 2024

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КИШИНЕВ, 12 дек – РИА Новости. Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симиона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании первого тура президентских выборов, сообщает телеканал Realitatea. Симион подал в ВКС жалобу после того, как 6 декабря судьи КСР приняли решение об аннулировании первого тура выборов по результатам рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным."ВКС отклонил в среду жалобу как неприемлемую. Вердикт инстанции окончательный", — отмечает телеканал. В комментарии Realitatea Симион и адвокат партии AUR Георге Пиперя раскритиковали это решение. "У судей была возможность восстановить надежду у румын на честный избирательный процесс, на свободные выборы и на демократию. К сожалению, судебная система в Румынии сильно политизирована", — отметил Пиперя. На прошедших 1 декабря парламентских выборах, партия AUR заняла второе место, однако премьер Румынии Чолаку, лидер социал-демократов, заявил журналистам, что не будет вести с Симионом переговоры по формированию правящей коалиции. Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% - в палате депутатов. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.

https://ria.ru/20241207/ks-1987913970.html

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1987077235.html

https://ria.ru/20241129/rossija-1986412004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния, сша, марчел чолаку, воздушно-космические силы россии, tiktok, нато, президентские выборы в румынии — 2024