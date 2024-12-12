Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов выборов президента
Жалобу румынской оппозиции на аннулирование первого тура выборов отклонили
© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 дек – РИА Новости. Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симиона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании первого тура президентских выборов, сообщает телеканал Realitatea.
Симион подал в ВКС жалобу после того, как 6 декабря судьи КСР приняли решение об аннулировании первого тура выборов по результатам рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
"ВКС отклонил в среду жалобу как неприемлемую. Вердикт инстанции окончательный", — отмечает телеканал.
В комментарии Realitatea Симион и адвокат партии AUR Георге Пиперя раскритиковали это решение.
"У судей была возможность восстановить надежду у румын на честный избирательный процесс, на свободные выборы и на демократию. К сожалению, судебная система в Румынии сильно политизирована", — отметил Пиперя.
На прошедших 1 декабря парламентских выборах, партия AUR заняла второе место, однако премьер Румынии Чолаку, лидер социал-демократов, заявил журналистам, что не будет вести с Симионом переговоры по формированию правящей коалиции.
Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% - в палате депутатов.
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