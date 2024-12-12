Рейтинг@Mail.ru
Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов выборов президента - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 12.12.2024 (обновлено: 01:14 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/rumynija-1988716523.html
Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов выборов президента
Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов выборов президента - РИА Новости, 12.12.2024
Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов выборов президента
Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симиона на решение Конституционного суда (КСР) об... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T01:09
2024-12-12T01:14
в мире
румыния
сша
марчел чолаку
воздушно-космические силы россии
tiktok
нато
президентские выборы в румынии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985330992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45dec43dd27c9e52bb327275c3948a28.jpg
КИШИНЕВ, 12 дек – РИА Новости. Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симиона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании первого тура президентских выборов, сообщает телеканал Realitatea. Симион подал в ВКС жалобу после того, как 6 декабря судьи КСР приняли решение об аннулировании первого тура выборов по результатам рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным."ВКС отклонил в среду жалобу как неприемлемую. Вердикт инстанции окончательный", — отмечает телеканал. В комментарии Realitatea Симион и адвокат партии AUR Георге Пиперя раскритиковали это решение. "У судей была возможность восстановить надежду у румын на честный избирательный процесс, на свободные выборы и на демократию. К сожалению, судебная система в Румынии сильно политизирована", — отметил Пиперя. На прошедших 1 декабря парламентских выборах, партия AUR заняла второе место, однако премьер Румынии Чолаку, лидер социал-демократов, заявил журналистам, что не будет вести с Симионом переговоры по формированию правящей коалиции. Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% - в палате депутатов. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.
https://ria.ru/20241207/ks-1987913970.html
https://ria.ru/20241203/rumyniya-1987077235.html
https://ria.ru/20241129/rossija-1986412004.html
румыния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985330992_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_04b74269a3b88783cb9e1e1e56d9d9c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, сша, марчел чолаку, воздушно-космические силы россии, tiktok, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, США, Марчел Чолаку, Воздушно-космические силы России, TikTok, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов выборов президента

Жалобу румынской оппозиции на аннулирование первого тура выборов отклонили

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 12 дек – РИА Новости. Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу лидера партии AUR, депутата парламента Джеорджа Симиона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании первого тура президентских выборов, сообщает телеканал Realitatea.
Симион подал в ВКС жалобу после того, как 6 декабря судьи КСР приняли решение об аннулировании первого тура выборов по результатам рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
КС Румынии не имел права отменять президентские выборы, заявил экс-премьер
7 декабря, 18:23
"ВКС отклонил в среду жалобу как неприемлемую. Вердикт инстанции окончательный", — отмечает телеканал.
В комментарии Realitatea Симион и адвокат партии AUR Георге Пиперя раскритиковали это решение.
"У судей была возможность восстановить надежду у румын на честный избирательный процесс, на свободные выборы и на демократию. К сожалению, судебная система в Румынии сильно политизирована", — отметил Пиперя.
Лидер партии Альянс за объединение румын (AUR) Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Румынская партия AUR не намерена вступать в коалицию с социал-демократами
3 декабря, 13:07
На прошедших 1 декабря парламентских выборах, партия AUR заняла второе место, однако премьер Румынии Чолаку, лидер социал-демократов, заявил журналистам, что не будет вести с Симионом переговоры по формированию правящей коалиции.
Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует Социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% - в палате депутатов.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков
29 ноября, 12:47
 
В миреРумынияСШАМарчел ЧолакуВоздушно-космические силы РоссииTikTokНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала