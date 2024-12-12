https://ria.ru/20241212/rets-1988807621.html

Более 13 тыс товаров получили сертификат "Сделано в России"

Более 13 тыс товаров получили сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 12.12.2024

Более 13 тыс товаров получили сертификат "Сделано в России"

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявил о выдаче сертификатов "Сделано в России" уже на 13,3 тысячи наименований товаров, что на 65% больше... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:32

2024-12-12T13:32

2024-12-12T16:52

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экономика

китай

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявил о выдаче сертификатов "Сделано в России" уже на 13,3 тысячи наименований товаров, что на 65% больше показателя на конец сентября текущего года, сообщает центр."Добровольная сертификация "Сделано в России" помогает как крупным игрокам рынка, так и небольшим региональным предпринимателям повысить свою узнаваемость за рубежом и найти новых покупателей и партнеров", - говорится в сообщении.Программа сертификации "Сделано в России" направлена на повышение конкурентоспособности российской продукции на международном рынке. Сертификация проводится по пяти направлениям: уникальность, органическое происхождение, экологичность, качество и надежность."Она позволяет производителям подчеркнуть преимущества своих товаров и услуг, привлекая внимание потенциальных покупателей и партнеров", - добавляет РЭЦ."Участники программы получают доступ к широкому спектру мер поддержки, включая рекламно-информационную поддержку, участие в выставках и бизнес-миссиях под эгидой Made in Russia, продвижение через маркетплейсы и демонстрационно-дегустационные павильоны РЭЦ за рубежом", – отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, его слова приводятся в сообщении.Один из получателей сертификата "Сделано в России" – флагман в производстве отечественных антибактериальных препаратов "АлФарма". Ключевым моментом в истории компании стала разработка и успешный запуск антибиотика МаксКати®-АФ, который стал первым антибиотиком, использованным в России для лечения инфекционных осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Активно развивается экспортная деятельность компании в Белоруссию, Армению, Азербайджан, Киргизию, Узбекистан, Монголию и Камбоджу. Приоритетными направлениями для дальнейшего развития являются страны Восточной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где наблюдается высокий спрос на современные антибактериальные препараты.В настоящее время препараты компании проходят предрегистрационные и регистрационные процедуры в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индонезии, Малайзии, Турции, Нигерии, Алжире и некоторых других странах Африки. В "Алфарме" отмечают, что сертификаты "Сделано в России" играют важную роль в продвижении продукции компании на внешних рынках, что особенно актуально для реализации планов компании на 2024 год по активному развитию новых направлений и регистрации препаратов в Китае, Сирии, Нигерии, Мексике и других странах.Сертификация "Сделано в России" предоставляется бесплатно и доступна производителям любой несырьевой продукции. Сертификат действителен в течение одного года.

https://ria.ru/20241212/rets-1988751138.html

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китай

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россия, экономика, китай, нигерия