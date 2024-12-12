https://ria.ru/20241212/rets-1988751138.html

РЭЦ и деловые объединения готовят план работы по развитию экспорта

РЭЦ и деловые объединения готовят план работы по развитию экспорта - РИА Новости, 12.12.2024

РЭЦ и деловые объединения готовят план работы по развитию экспорта

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и деловые объединения обсудили план совместных действий для развития экспорта до 2030 года в ходе заседания... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:08

2024-12-12T10:08

2024-12-12T16:44

экономика

алексей репик

вероника никишина

деловая россия

российский союз промышленников и предпринимателей

александр шохин

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и деловые объединения обсудили план совместных действий для развития экспорта до 2030 года в ходе заседания Координационного совета по поддержке экспорта, которое состоялось 11 декабря в офисе группы РЭЦ, сообщает центр."В заседании приняли участие генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, председатель "Деловой России" Алексей Репик, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, а также вице-президенты объединений", - говорится в сообщении.Участники обсудили обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт" и выстраивание работы с регионами, в том числе в рамках внедрения Регионального экспортного стандарта.Особое внимание было уделено координации усилий РЭЦ и делового сообщества по реализации программы продвижения компаний за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Разработка программы вошла в перечень поручений президента по итогам заседания Президиума Государственного совета, состоявшегося 25 сентября 2024 года."РЭЦ в своей работе плотно сотрудничает с деловыми объединениями, и в 2025 году "большая четверка" войдет в состав рабочей группы по развитию программы "Сделано в России", а также планирует участие в актуализации Регионального экспортного стандарта. Это позволит нам оперативно получать обратную связь от бизнеса для решения важных для экспортеров вопросов", - сказала Никишина."В текущих условиях, как никогда, высока потребность в инфраструктуре региональных центров поддержки экспорта. Компаниям, где доля экспортной составляющей невысока и компетенции еще недостаточно наработаны, эта поддержка является ключевой, абсолютно осмысленной и оправданной. В условиях ограниченного спроса на внутреннем рынке выход на международные рынки даст такому бизнесу дополнительный стимул в развитии, а экономике – дополнительные деньги. У деловых объединений большой и успешный опыт работы как в регионах, так и за рубежом, и вместе с РЭЦ мы готовы актуализировать и приоритизировать задачи и меры поддержки экспорта", – сказал Репик.Президент РСПП Александр Шохин в свою очередь отметил важность сохранения государственной поддержки экспорта на уровне не меньшем, чем у основных мировых игроков, что необходимо для сохранения глобальной конкурентоспособности российской продукции.В ходе заседания президент ТПП Сергей Катырин предложил проявить инициативу со стороны Координационного совета по поддержке экспорта в области продвижения вопроса о назначении РЭЦ в качестве координатора федеральных отечественных выставок за рубежом, на которых демонстрируются как технологические достижения России, так и продукция и услуги региональных производителей.Он обратил внимание участников заседания на то, что РЭЦ является основным инструментом продвижения интересов российских производителей за рубежом. За годы работы РЭЦ были приобретены серьезные компетенции, освоены действенные инструменты и установлены крепкие связи с иностранными партнерами по вопросам представления отечественной продукции.РЭЦ напомнил, что Региональный экспортный стандарт (РЭС) - механизм, разработанный РЭЦ в рамках инструментов национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Цель РЭС - создать благоприятную среду для экспортной деятельности в регионах. Внедрение РЭС включает в себя стратегическое планирование, подготовку кадров, развитие инфраструктуры, обучение экспортеров и предоставление мер поддержки компаниям.Координационный совет по поддержке экспорта действует в рамках стратегии развития институтов развития ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20241211/rets-1988573532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, алексей репик, вероника никишина, деловая россия, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин