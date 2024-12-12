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Генконсул России назвал число релокантов в Алма-Ате
Генконсул России назвал число релокантов в Алма-Ате - РИА Новости, 12.12.2024
Генконсул России назвал число релокантов в Алма-Ате
По данным казахстанской стороны, порядка 80 тысяч релокантов из России находятся в Алма-Ате, Шымкенте и южных областях Казахстана, заявил журналистам в четверг... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:00
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2024-12-12T22:33
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АСТАНА, 12 дек - РИА Новости. По данным казахстанской стороны, порядка 80 тысяч релокантов из России находятся в Алма-Ате, Шымкенте и южных областях Казахстана, заявил журналистам в четверг генеральный консул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев."По консульскому округу наибольшая концентрация (мигрантов из РФ - ред.) здесь, в Алма-Ате, находится 90%. Это речь идёт о тех гражданах Российской Федерации, которые релоцировались сюда, в Алма-Ату и область, в южный Казахстан, в период после 2022 года... На конец 2022 года эта цифра доходила до более 300 тысяч, а сейчас их осталось порядка 80 тысяч", - сказал Тураев. Дипломат отметил, что количество российских мигрантов в Казахстане за два года сильно сократилось и предположил, что их возвращение на Родину продолжится.
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в мире, алма-ата, россия, казахстан, общество
В мире, Алма-Ата, Россия, Казахстан, Общество
Генконсул России назвал число релокантов в Алма-Ате
Генконсул России: на учете в Алма-Ате состоит порядка 80 тысяч релокантов