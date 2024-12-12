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В Китае получили высокочистые изотопы для лечения рака - РИА Новости, 12.12.2024
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Наука
 
15:32 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/rak-1988841749.html
В Китае получили высокочистые изотопы для лечения рака
В Китае получили высокочистые изотопы для лечения рака - РИА Новости, 12.12.2024
В Китае получили высокочистые изотопы для лечения рака
Китайские ученые успешно извлекли высокочистые изотопы из редкоземельных металлов, которые можно использовать для лечения онкологии, сообщили в Южно-Китайском... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:32
2024-12-12T15:32
наука
китай
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Китайские ученые успешно извлекли высокочистые изотопы из редкоземельных металлов, которые можно использовать для лечения онкологии, сообщили в Южно-Китайском университете. "Команда профессора Вэй Юэчжоу из института ядерных наук и технологий совершила прорыв в эффективном разделении и извлечении медицинских изотопов из цепочек распада природного тория и успешно выделила высокочистые изотопы свинец-212 и висмут-212 из 100 граммов нитрата тория,"- говорится в сообщении на сайте университета. В университете отметили, что эти вещества можно использовать во время таргетной альфа-терапии (метод таргетной терапии рака с использованием радиоактивных веществ - ред.) при лечении рака молочной железы, поджелудочной железы и простаты. Ранее количество нуклидов свинца-212 и висмута-212 было в дефиците, из-за чего разработка и клиническое применение препаратов были сильно ограничены по всему миру. Поэтому технология извлечения этих веществ позволит решить эту проблему. Группа исследователей разделила и извлекла нуклиды из природного тория-232 с помощью абсорбирующего вещества собственной разработки на основе смолы. Впоследствии технологию можно будет использовать в промышленных масштабах. Ранее Сеченовский университет и Китайский медицинский университет совместно запустили два новых проекта в области лечения онкозаболеваний, включая разработку новых препаратов и использование технологий искусственного интеллекта для прогнозирования их эффективности.
https://ria.ru/20241027/brain-1980074088.html
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китай, здоровье - общество
Наука, Китай, Здоровье - Общество
В Китае получили высокочистые изотопы для лечения рака

Китайские ученые научились извлекать высокочистые изотопы для лечения рака

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Китайские ученые успешно извлекли высокочистые изотопы из редкоземельных металлов, которые можно использовать для лечения онкологии, сообщили в Южно-Китайском университете.
"Команда профессора Вэй Юэчжоу из института ядерных наук и технологий совершила прорыв в эффективном разделении и извлечении медицинских изотопов из цепочек распада природного тория и успешно выделила высокочистые изотопы свинец-212 и висмут-212 из 100 граммов нитрата тория,"- говорится в сообщении на сайте университета.
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В университете отметили, что эти вещества можно использовать во время таргетной альфа-терапии (метод таргетной терапии рака с использованием радиоактивных веществ - ред.) при лечении рака молочной железы, поджелудочной железы и простаты. Ранее количество нуклидов свинца-212 и висмута-212 было в дефиците, из-за чего разработка и клиническое применение препаратов были сильно ограничены по всему миру. Поэтому технология извлечения этих веществ позволит решить эту проблему.
Группа исследователей разделила и извлекла нуклиды из природного тория-232 с помощью абсорбирующего вещества собственной разработки на основе смолы. Впоследствии технологию можно будет использовать в промышленных масштабах.
Ранее Сеченовский университет и Китайский медицинский университет совместно запустили два новых проекта в области лечения онкозаболеваний, включая разработку новых препаратов и использование технологий искусственного интеллекта для прогнозирования их эффективности.
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