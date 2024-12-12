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В Ростовской области сбили пять беспилотников ВСУ
В Ростовской области сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024
В Ростовской области сбили пять беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили пять БПЛА в районе Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T22:21
2024-12-12T22:21
2024-12-12T22:21
ростовская область
новошахтинск
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять БПЛА в районе Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Около 22 часов в районе Новошахтинска средствами противовоздушной обороны уничтожено пять БПЛА", - написал он. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Системы ПВО продолжают работу, добавил Слюсарь.
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ростовская область, новошахтинск, юрий слюсарь , россия
Ростовская область, Новошахтинск, Юрий Слюсарь , Россия
В Ростовской области сбили пять беспилотников ВСУ
Слюсарь: в районе Новошахтинска Ростовской области сбили пять беспилотников ВСУ