https://ria.ru/20241212/pvo-1988925015.html

В Ростовской области сбили пять беспилотников ВСУ

В Ростовской области сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 12.12.2024

В Ростовской области сбили пять беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили пять БПЛА в районе Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T22:21

2024-12-12T22:21

2024-12-12T22:21

ростовская область

новошахтинск

юрий слюсарь

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять БПЛА в районе Новошахтинска Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Около 22 часов в районе Новошахтинска средствами противовоздушной обороны уничтожено пять БПЛА", - написал он. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Системы ПВО продолжают работу, добавил Слюсарь.

https://ria.ru/20241119/ugroza-1984639749.html

ростовская область

новошахтинск

россия

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ростовская область, новошахтинск, юрий слюсарь , россия