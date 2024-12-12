https://ria.ru/20241212/putin-1988876495.html

Путин рассказал, кто был кумиром его мамы

Путин рассказал, кто был кумиром его мамы - РИА Новости, 12.12.2024

Путин рассказал, кто был кумиром его мамы

Президент России Владимир Путин рассказал, что член сборной команды СССР по хоккею Борис Михайлов был кумиром его мамы. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:43

2024-12-12T17:43

2024-12-12T17:43

олимпийские игры

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что член сборной команды СССР по хоккею Борис Михайлов был кумиром его мамы. В четверг Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам в Кремле. Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени был награжден советский хоккеист и тренер Борис Михайлов. "Моя семья была далека от спорта, кроме меня, так как я занимался регулярно. Родители - точно нет. Но вот член сборной команды СССР по хоккею Михайлов был кумиром моей мамы. Удивительно, знаете, вот я сейчас вспоминаю об этом. И это не пустые слова. Для меня большая честь награждать таких людей сегодня здесь, в московском Кремле", - сказал Путин после награждения.

https://ria.ru/20241212/putin-1988864099.html

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олимпийские игры, ссср, россия, владимир путин, борис михайлов