https://ria.ru/20241212/putin-1988872824.html
Путин поблагодарил всех работников российской промышленности и АПК
Путин поблагодарил всех работников российской промышленности и АПК - РИА Новости, 12.12.2024
Путин поблагодарил всех работников российской промышленности и АПК
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех занятых в российской промышленности и агропромышленном комплексе (АПК). РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:45
2024-12-12T16:45
2024-12-12T17:28
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех занятых в российской промышленности и агропромышленном комплексе (АПК). Путин в четверг вручает государственные награды в Кремле. "Хочу поблагодарить всех, кто занят в отечественной промышленности, в аграрном секторе, кто наращивает наш научный и производственный потенциал, обеспечивает продовольственную безопасность России", - сказал Путин в ходе церемонии.
https://ria.ru/20241212/putin-1988855226.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил всех работников российской промышленности и АПК
Путин поблагодарил работников АПК за обеспечение продовольственной безопасности
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех занятых в российской промышленности и агропромышленном комплексе (АПК).
Путин в четверг вручает государственные награды в Кремле.
"Хочу поблагодарить всех, кто занят в отечественной промышленности, в аграрном секторе, кто наращивает наш научный и производственный потенциал, обеспечивает продовольственную безопасность России", - сказал Путин в ходе церемонии.