https://ria.ru/20241212/putin-1988872824.html

Путин поблагодарил всех работников российской промышленности и АПК

Путин поблагодарил всех работников российской промышленности и АПК - РИА Новости, 12.12.2024

Путин поблагодарил всех работников российской промышленности и АПК

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех занятых в российской промышленности и агропромышленном комплексе (АПК). РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:45

2024-12-12T16:45

2024-12-12T17:28

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех занятых в российской промышленности и агропромышленном комплексе (АПК). Путин в четверг вручает государственные награды в Кремле. "Хочу поблагодарить всех, кто занят в отечественной промышленности, в аграрном секторе, кто наращивает наш научный и производственный потенциал, обеспечивает продовольственную безопасность России", - сказал Путин в ходе церемонии.

https://ria.ru/20241212/putin-1988855226.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин