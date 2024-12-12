https://ria.ru/20241212/putin-1988862595.html

Путин заявил о важности прогресса в медицине

Путин заявил о важности прогресса в медицине - РИА Новости, 12.12.2024

Путин заявил о важности прогресса в медицине

Заботу о государстве и благополучии его граждан невозможно представить без прогресса в медицине, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:51

2024-12-12T16:51

2024-12-12T17:27

общество

россия

владимир путин

андрей каприн

константин котенко

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заботу о государстве и благополучии его граждан невозможно представить без прогресса в медицине, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле в четверг. "Заботу о будущем государства и благополучии его граждан невозможно представить без прогресса в медицине, постоянного поиска ее новых возможностей, эффективной и своевременной помощи людям", - сказал Путин. Путин отметил многолетнюю плодотворную деятельность главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна ("За заслуги перед Отечеством" IV степени), директора Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Константина Котенко (награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени), а также поздравил главврача Московской клинической больницы №52 Марьяну Лысенко, удостоенную ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

https://ria.ru/20241211/putin--1988687373.html

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общество, россия, владимир путин, андрей каприн, константин котенко, здоровье - общество