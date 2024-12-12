https://ria.ru/20241212/putin-1988855226.html

Путин поздравил россиян с Днем Конституции

Путин поздравил россиян с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2024

Путин поздравил россиян с Днем Конституции

Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле поздравил россиян с Днем Конституции. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:21

2024-12-12T16:21

2024-12-12T17:10

россия

владимир путин

день конституции в россии

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988854959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66510fc5d78f365aca6604d2fd004200.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле поздравил россиян с Днем Конституции."Уважаемые коллеги, друзья! Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции. <...> Наша страна живет, работает, постоянно развивается", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что работа всех награжденных служит этим целям, помогает менять жизнь к лучшему.Президент вручил награды выдающимся общественным и религиозным деятелям, ученым, спортсменам, людям искусства.Среди награждаемых — военкор Евгений Поддубный. В августе он получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области. В сентябре был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.Александре Пахмутовой, Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину Путин присвоил звание Героя Труда. Этого же звания удостоен гендиректор Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО "Роствертол" имени Б. Н. Слюсаря Петр Мотренко.Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены: руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, президент Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены композитор Игорь Крутой, хоккеист и тренер Борис Михайлов и верховный муфтий России Талгат Таджуддин.Лауреатами ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени стали: бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и директор Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Константин Котенко.Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени президент вручил главному онкологу Минздрава Андрею Каприну и главврачу Московской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко. Такими же орденами будут награждены ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, историк и публицист Наталия Нарочницкая, гендиректор АО "Научно-производственное объединение специальных материалов" Михаил Сильников.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Речь Путина перед вручением наград в Кремле Речь Путина перед вручением наград в Кремле 2024-12-12T16:21 true PT1M08S

Награждение военкора Евгения Поддубного в Кремле Военкору Евгению Поддубному присвоено звание Героя России. 2024-12-12T16:21 true PT1M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, день конституции в россии, общество