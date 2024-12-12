Путин поздравил россиян с Днем Конституции
Путин на церемонии вручения госнаград поздравил россиян с Днем Конституции
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле поздравил россиян с Днем Конституции.
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"Уважаемые коллеги, друзья! Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции. <...> Наша страна живет, работает, постоянно развивается", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что работа всех награжденных служит этим целям, помогает менять жизнь к лучшему.
Президент вручил награды выдающимся общественным и религиозным деятелям, ученым, спортсменам, людям искусства.
Среди награждаемых — военкор Евгений Поддубный. В августе он получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области. В сентябре был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
Александре Пахмутовой, Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину Путин присвоил звание Героя Труда. Этого же звания удостоен гендиректор Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО "Роствертол" имени Б. Н. Слюсаря Петр Мотренко.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
Президент России Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены: руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, президент Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены композитор Игорь Крутой, хоккеист и тренер Борис Михайлов и верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
Лауреатами ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени стали: бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и директор Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Константин Котенко.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени президент вручил главному онкологу Минздрава Андрею Каприну и главврачу Московской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко. Такими же орденами будут награждены ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, историк и публицист Наталия Нарочницкая, гендиректор АО "Научно-производственное объединение специальных материалов" Михаил Сильников.
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