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Путин поздравил россиян с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2024
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16:21 12.12.2024 (обновлено: 17:10 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/putin-1988855226.html
Путин поздравил россиян с Днем Конституции
Путин поздравил россиян с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2024
Путин поздравил россиян с Днем Конституции
Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле поздравил россиян с Днем Конституции. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:21
2024-12-12T17:10
россия
владимир путин
день конституции в россии
общество
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле поздравил россиян с Днем Конституции.&quot;Уважаемые коллеги, друзья! Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции. &lt;...&gt; Наша страна живет, работает, постоянно развивается&quot;, — сказал глава государства.Он подчеркнул, что работа всех награжденных служит этим целям, помогает менять жизнь к лучшему.Президент вручил награды выдающимся общественным и религиозным деятелям, ученым, спортсменам, людям искусства.Среди награждаемых — военкор Евгений Поддубный. В августе он получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области. В сентябре был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.Александре Пахмутовой, Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину Путин присвоил звание Героя Труда. Этого же звания удостоен гендиректор Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО "Роствертол" имени Б. Н. Слюсаря Петр Мотренко.Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены: руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, президент Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены композитор Игорь Крутой, хоккеист и тренер Борис Михайлов и верховный муфтий России Талгат Таджуддин.Лауреатами ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени стали: бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и директор Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Константин Котенко.Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени президент вручил главному онкологу Минздрава Андрею Каприну и главврачу Московской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко. Такими же орденами будут награждены ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, историк и публицист Наталия Нарочницкая, гендиректор АО "Научно-производственное объединение специальных материалов" Михаил Сильников.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Речь Путина перед вручением наград в Кремле
Речь Путина перед вручением наград в Кремле
2024-12-12T16:21
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PT1M08S
Награждение военкора Евгения Поддубного в Кремле
Военкору Евгению Поддубному присвоено звание Героя России.
2024-12-12T16:21
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россия, владимир путин, день конституции в россии, общество
Россия, Владимир Путин, День Конституции в России, Общество
Путин поздравил россиян с Днем Конституции

Путин на церемонии вручения госнаград поздравил россиян с Днем Конституции

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле поздравил россиян с Днем Конституции.
«

"Уважаемые коллеги, друзья! Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции. <...> Наша страна живет, работает, постоянно развивается", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что работа всех награжденных служит этим целям, помогает менять жизнь к лучшему.
Президент вручил награды выдающимся общественным и религиозным деятелям, ученым, спортсменам, людям искусства.
Среди награждаемых — военкор Евгений Поддубный. В августе он получил ранение при атаке украинского дрона в Курской области. В сентябре был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
Александре Пахмутовой, Геннадию Зюганову и Владимиру Ресину Путин присвоил звание Героя Труда. Этого же звания удостоен гендиректор Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО "Роствертол" имени Б. Н. Слюсаря Петр Мотренко.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
Президент РФ Владимир Путин композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награждены: руководитель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, президент Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены композитор Игорь Крутой, хоккеист и тренер Борис Михайлов и верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
Лауреатами ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени стали: бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев и директор Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Константин Котенко.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени президент вручил главному онкологу Минздрава Андрею Каприну и главврачу Московской клинической больницы № 52 Марьяне Лысенко. Такими же орденами будут награждены ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, историк и публицист Наталия Нарочницкая, гендиректор АО "Научно-производственное объединение специальных материалов" Михаил Сильников.
Девушка читает Конституцию Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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