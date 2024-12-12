https://ria.ru/20241212/putin-1988853563.html
Путин поблагодарил представителей СМИ, работающих в зоне СВО
Путин поблагодарил представителей СМИ, работающих в зоне СВО - РИА Новости, 12.12.2024
Путин поблагодарил представителей СМИ, работающих в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил представителей СМИ, в том числе работающих в зоне СВО, за объективную работу и веру в Россию. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:15
2024-12-12T16:15
2024-12-12T16:22
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил представителей СМИ, в том числе работающих в зоне СВО, за объективную работу и веру в Россию.Путин в четверг вручает государственные награды в Кремле."Хотел бы поблагодарить всех представителей российских средств массовой информации: тех, кто в этом зале, и тех, кто сейчас на передовой в сражающихся городах и посёлках Донбасса и Новороссии, рядом с людьми в Курской и Белгородской областях, в других регионах нашей большой единой страны. Спасибо за вашу работу и объективность в оценках происходящего, за веру в Россию", - сказал Путин в ходе церемонии.
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россия, донбасс, новороссия, владимир путин, общество
Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Общество
Путин поблагодарил представителей СМИ, работающих в зоне СВО
Путин поблагодарил работающих в зоне СВО представителей СМИ за объективность