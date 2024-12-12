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Путин в День Конституции встретится с председателем КС Зорькиным - РИА Новости, 12.12.2024
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12:26 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/putin-1988783927.html
Путин в День Конституции встретится с председателем КС Зорькиным
Путин в День Конституции встретится с председателем КС Зорькиным - РИА Новости, 12.12.2024
Путин в День Конституции встретится с председателем КС Зорькиным
Президент России Владимир Путин в четверг по случаю Дня Конституции встретится с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, сообщил... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:26
2024-12-12T12:26
политика
россия
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валерий зорькин
дмитрий песков
конституция рф
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг по случаю Дня Конституции встретится с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщил Песков, Путин работает в четверг в Кремле. "Сегодня по случаю Дня Конституции он встретится с Зорькиным, с председателем Конституционного суда России. Тоже это такая традиция. Зорькин расскажет о повестке дня Конституционного суда, главных вопросах, которые рассматриваются, важных задачах. Как правило, это очень субстантивные беседы", - сказал Песков. Во второй половине дня Путин будет вручать госнаграды, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Кроме того, в течение дня у президента запланирован ряд служебных совещаний и обычных рабочих встреч.
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политика, россия, владимир путин, валерий зорькин, дмитрий песков, конституция рф, день конституции в россии
Политика, Россия, Владимир Путин, Валерий Зорькин, Дмитрий Песков, Конституция РФ, День Конституции в России
Путин в День Конституции встретится с председателем КС Зорькиным

Путин 12 декабря встретится с председателем Конституционного суда Зорькиным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг по случаю Дня Конституции встретится с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков, Путин работает в четверг в Кремле.
«
"Сегодня по случаю Дня Конституции он встретится с Зорькиным, с председателем Конституционного суда России. Тоже это такая традиция. Зорькин расскажет о повестке дня Конституционного суда, главных вопросах, которые рассматриваются, важных задачах. Как правило, это очень субстантивные беседы", - сказал Песков.
Во второй половине дня Путин будет вручать госнаграды, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Кроме того, в течение дня у президента запланирован ряд служебных совещаний и обычных рабочих встреч.
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