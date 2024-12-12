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Путин в День Конституции встретится с председателем КС Зорькиным
Путин в День Конституции встретится с председателем КС Зорькиным - РИА Новости, 12.12.2024
Путин в День Конституции встретится с председателем КС Зорькиным
Президент России Владимир Путин в четверг по случаю Дня Конституции встретится с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, сообщил... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:26
2024-12-12T12:26
2024-12-12T12:26
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг по случаю Дня Конституции встретится с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщил Песков, Путин работает в четверг в Кремле. "Сегодня по случаю Дня Конституции он встретится с Зорькиным, с председателем Конституционного суда России. Тоже это такая традиция. Зорькин расскажет о повестке дня Конституционного суда, главных вопросах, которые рассматриваются, важных задачах. Как правило, это очень субстантивные беседы", - сказал Песков. Во второй половине дня Путин будет вручать госнаграды, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Кроме того, в течение дня у президента запланирован ряд служебных совещаний и обычных рабочих встреч.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин в День Конституции встретится с председателем КС Зорькиным
Путин 12 декабря встретится с председателем Конституционного суда Зорькиным