https://ria.ru/20241212/proekt-1988889461.html

В Госдуму внесли проект, вводящий понятие "навязчивое преследование"

В Госдуму внесли проект, вводящий понятие "навязчивое преследование" - РИА Новости, 12.12.2024

В Госдуму внесли проект, вводящий понятие "навязчивое преследование"

Депутаты ГД от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект, который законодательно закрепляет понятие "навязчивое преследование" и устанавливает меры по защите... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T18:25

2024-12-12T18:25

2024-12-12T18:25

общество

россия

госдума рф

партия "новые люди"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутаты ГД от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект, который законодательно закрепляет понятие "навязчивое преследование" и устанавливает меры по защите его жертв, документ доступен в думской базе данных. "Проектом федерального закона "О противодействии навязчивому преследованию" (далее - законопроект) предлагается принять отдельный федеральный закон, в рамках которого закрепляются понятия "навязчивое преследование", "запрет на приближение", "преследователь", "жертва преследования", устанавливаются основы правового регулирования борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления запрета на приближение в целях защиты прав и интересов лиц, подвергающихся преследованию", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что предполагается внесение корреспондирующих изменений в КоАП РФ. Соответствующий законопроект, предусматривающий введение новой статьи "Навязчивое преследование", которая устанавливает административную ответственность за навязчивое преследование, направлен на отзыв в кабмин РФ. Под "навязчивым преследованием" предлагается понимать действия, подвергающие человека психическим страданиям или опасениям за собственную безопасность и за безопасность своих близких, которые продолжались после получения предупреждения о необходимости их прекращения, уточнили авторы. "В качестве таких действий предусматриваются неоднократные умышленные слежение за жертвой и/или ожидание в местах ее повседневной жизни и неоднократные умышленные попытки установить контакт с жертвой, в том числе посредством телефонных звонков, смс-сообщений, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", почтовой переписки, направления любого рода подарков, а также иные похожие действия, уточняют авторы", - сказано в документе. Отдельно в законопроекте о уточняется, что лицо, являющееся супругом (супругой) потерпевшего и/или совместно с ним проживающее, не подлежит административной ответственности за это правонарушение. "Принятие законопроекта позволит судам принимать решения о запрете на приближение преследователя к жертве. В случае, если преследователь не будет соблюдать указанное решение суда, это будет являться преступлением в соответствии со статьей 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта)", - сказано в пояснительной записке.

https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988441491.html

https://ria.ru/20241211/gosduma-1988565267.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф, партия "новые люди"