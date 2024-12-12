Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект, вводящий понятие "навязчивое преследование" - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/proekt-1988889461.html
В Госдуму внесли проект, вводящий понятие "навязчивое преследование"
В Госдуму внесли проект, вводящий понятие "навязчивое преследование" - РИА Новости, 12.12.2024
В Госдуму внесли проект, вводящий понятие "навязчивое преследование"
Депутаты ГД от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект, который законодательно закрепляет понятие "навязчивое преследование" и устанавливает меры по защите... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T18:25
2024-12-12T18:25
общество
россия
госдума рф
партия "новые люди"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутаты ГД от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект, который законодательно закрепляет понятие "навязчивое преследование" и устанавливает меры по защите его жертв, документ доступен в думской базе данных. "Проектом федерального закона "О противодействии навязчивому преследованию" (далее - законопроект) предлагается принять отдельный федеральный закон, в рамках которого закрепляются понятия "навязчивое преследование", "запрет на приближение", "преследователь", "жертва преследования", устанавливаются основы правового регулирования борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления запрета на приближение в целях защиты прав и интересов лиц, подвергающихся преследованию", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что предполагается внесение корреспондирующих изменений в КоАП РФ. Соответствующий законопроект, предусматривающий введение новой статьи "Навязчивое преследование", которая устанавливает административную ответственность за навязчивое преследование, направлен на отзыв в кабмин РФ. Под "навязчивым преследованием" предлагается понимать действия, подвергающие человека психическим страданиям или опасениям за собственную безопасность и за безопасность своих близких, которые продолжались после получения предупреждения о необходимости их прекращения, уточнили авторы. "В качестве таких действий предусматриваются неоднократные умышленные слежение за жертвой и/или ожидание в местах ее повседневной жизни и неоднократные умышленные попытки установить контакт с жертвой, в том числе посредством телефонных звонков, смс-сообщений, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", почтовой переписки, направления любого рода подарков, а также иные похожие действия, уточняют авторы", - сказано в документе. Отдельно в законопроекте о уточняется, что лицо, являющееся супругом (супругой) потерпевшего и/или совместно с ним проживающее, не подлежит административной ответственности за это правонарушение. "Принятие законопроекта позволит судам принимать решения о запрете на приближение преследователя к жертве. В случае, если преследователь не будет соблюдать указанное решение суда, это будет являться преступлением в соответствии со статьей 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта)", - сказано в пояснительной записке.
https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988441491.html
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988565267.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_635170d256d15cddcdfded5a18abe318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, партия "новые люди"
Общество, Россия, Госдума РФ, Партия "Новые люди"
В Госдуму внесли проект, вводящий понятие "навязчивое преследование"

В Госдуму внесли проект, законодательно определяющий навязчивое преследование

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В здании Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Депутаты ГД от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект, который законодательно закрепляет понятие "навязчивое преследование" и устанавливает меры по защите его жертв, документ доступен в думской базе данных.
"Проектом федерального закона "О противодействии навязчивому преследованию" (далее - законопроект) предлагается принять отдельный федеральный закон, в рамках которого закрепляются понятия "навязчивое преследование", "запрет на приближение", "преследователь", "жертва преследования", устанавливаются основы правового регулирования борьбы с навязчивым преследованием и механизмы установления запрета на приближение в целях защиты прав и интересов лиц, подвергающихся преследованию", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Госдуме предложили ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия
10 декабря, 16:28
В ней отмечается, что предполагается внесение корреспондирующих изменений в КоАП РФ. Соответствующий законопроект, предусматривающий введение новой статьи "Навязчивое преследование", которая устанавливает административную ответственность за навязчивое преследование, направлен на отзыв в кабмин РФ.
Под "навязчивым преследованием" предлагается понимать действия, подвергающие человека психическим страданиям или опасениям за собственную безопасность и за безопасность своих близких, которые продолжались после получения предупреждения о необходимости их прекращения, уточнили авторы.
"В качестве таких действий предусматриваются неоднократные умышленные слежение за жертвой и/или ожидание в местах ее повседневной жизни и неоднократные умышленные попытки установить контакт с жертвой, в том числе посредством телефонных звонков, смс-сообщений, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", почтовой переписки, направления любого рода подарков, а также иные похожие действия, уточняют авторы", - сказано в документе.
Отдельно в законопроекте о уточняется, что лицо, являющееся супругом (супругой) потерпевшего и/или совместно с ним проживающее, не подлежит административной ответственности за это правонарушение.
"Принятие законопроекта позволит судам принимать решения о запрете на приближение преследователя к жертве. В случае, если преследователь не будет соблюдать указанное решение суда, это будет являться преступлением в соответствии со статьей 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта)", - сказано в пояснительной записке.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
11 декабря, 11:18
 
ОбществоРоссияГосдума РФПартия "Новые люди"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала