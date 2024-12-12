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В Госдуму внесли проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров - РИА Новости, 12.12.2024
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15:39 12.12.2024 (обновлено: 15:58 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/proekt-1988844538.html
В Госдуму внесли проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров
В Госдуму внесли проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров - РИА Новости, 12.12.2024
В Госдуму внесли проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров
Законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров внесен в Госдуму, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:39
2024-12-12T15:58
госдума рф
россия
антон немкин (депутат)
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров внесен в Госдуму, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 105 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 3 и 5.1 федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан с целью унификации требований к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах с учетом положений указа президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года №809 "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.В настоящий момент закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения у фильмов и сериалов, представленных в онлайн-кинотеатрах, отметил ранее депутат ГД Антон Немкин.Он сообщил, что проектом предлагается унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах с учетом положений указа президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".По его словам, сейчас законодательство допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов, и законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин "показ", под которым предлагается понимать в том числе распространение фильма на легальных онлайн-платформах.Как напомнил Немкин, указ президента РФ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.Проектом предлагается считать наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Онлайн-кинотеатры не смогут больше игнорировать это обстоятельство, проводя цифровые премьеры проектов даже без прокатных удостоверений, подчеркивал Немкин.Кроме того, согласно законопроекту, Минкультуры РФ получит полномочия по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. Сегодня такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя, напомнил депутат.В случае принятия закона, он вступает в силу с 1 мая 2025 года.
https://ria.ru/20240919/kinopoisk-1973732892.html
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госдума рф, россия, антон немкин (депутат)
Госдума РФ, Россия, Антон Немкин (депутат)
В Госдуму внесли проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров

В ГД внесли проект об унификации требований к кинопоказам в залах и онлайн

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров внесен в Госдуму, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 105 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статьи 3 и 5.1 федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан с целью унификации требований к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах с учетом положений указа президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года №809 "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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В настоящий момент закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения у фильмов и сериалов, представленных в онлайн-кинотеатрах, отметил ранее депутат ГД Антон Немкин.
Он сообщил, что проектом предлагается унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах с учетом положений указа президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
По его словам, сейчас законодательство допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов, и законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин "показ", под которым предлагается понимать в том числе распространение фильма на легальных онлайн-платформах.
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Как напомнил Немкин, указ президента РФ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Проектом предлагается считать наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Онлайн-кинотеатры не смогут больше игнорировать это обстоятельство, проводя цифровые премьеры проектов даже без прокатных удостоверений, подчеркивал Немкин.
Кроме того, согласно законопроекту, Минкультуры РФ получит полномочия по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. Сегодня такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя, напомнил депутат.
В случае принятия закона, он вступает в силу с 1 мая 2025 года.
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