https://ria.ru/20241212/premer-1988904551.html

Премьер Британии и лидер оппозиции поспорили из-за сэндвичей

Премьер Британии и лидер оппозиции поспорили из-за сэндвичей - РИА Новости, 12.12.2024

Премьер Британии и лидер оппозиции поспорили из-за сэндвичей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок поспорили из-за сэндвичей, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T19:42

2024-12-12T19:42

2024-12-12T19:42

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок поспорили из-за сэндвичей, сообщает телеканал Sky News. Ранее Баденок заявила в интервью журналу Spectator, что не особо любит сэндвичи и не считает их "настоящей едой". По её словам, вместо этого она иногда обедает стейком. Канцелярия Стармера отреагировала на слова Баденок, выступив в защиту таких бутербродов. "Я думаю, что он (Стармер – ред.) был удивлен узнать, что лидеру оппозиции приносят на обед стейк. Премьер-министр вполне доволен обедом из сэндвичей", - приводит телеканал слова официального представителя офиса премьера. На Даунинг-стрит сэндвич назвали "великим британским институтом", который, по данным Британской ассоциации сэндвичей, ежегодно приносит экономике страны по 8 миллиардов фунтов стерлингов, передаёт Sky News. Представитель также рассказал, что Стармер любит "сэндвичи с тунцом и иногда (ест – ред.) жареные сэндвичи с сыром". Лидер оппозиции также не оставила заявления Даунинг-стрит без ответа. "У премьер-министра есть время отвечать на мои шутки про обед… Однако нет времени на фермеров, которые производят нашу еду", - написала Баденок на своей странице в соцсети X. Она сделала отсылку к нежеланию властей прислушаться к недовольным аграриям и отменить планы по обложению сельскохозяйственных земель налогом на наследство. Знаменитый снэк в 1762 году изобрел британский аристократ и заядлый игрок Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвичский. Согласно легенде, он предложил слуге подать ему мясо между двумя ломтями хлеба, чтобы не прерывать затянувшуюся карточную игру. Его друзья оценили блюдо и стали заказывать себе такое же. Постепенно сэндвич стал неотъемлемой частью культуры питания Великобритании.

https://ria.ru/20240903/rejting-1970334768.html

https://ria.ru/20241002/britaniya-1976034148.html

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