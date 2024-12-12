https://ria.ru/20241212/prazdnik-1988429233.html
12 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 декабря в России и в мире по календарю
12 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
12 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День Конституции РФ, Международный день нейтралитета и День пряничного домика... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:34
2024-12-12T15:34
2024-12-12T15:34
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. 12 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День Конституции РФ, Международный день нейтралитета и День пряничного домика. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный, что можно делать в этот день по народным поверьям, памятные даты в истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России отмечается День Конституции Российской Федерации. В этот день проводятся выставки, круглые столы, митинги и флешмобы в честь главного закона государства. А в народе вспоминают о великомученике Парамоне и следят за погодой.Профессиональный праздникПрофессиональных праздников 12 декабря в России нет, зато на этот день приходится одна из значимых для нашей страны памятных дат: День Конституции Российской Федерации. Этот основной закон государства претерпевал изменения:Последние изменения вносились в закон в 2022 году в связи с принятием новых регионов в состав РФ. Долгое время 12 декабря был выходным днем в честь праздника, но в 2004 году Государственная Дума РФ внесла поправки в Трудовой кодекс и изменила статус дня с официального праздника на памятную дату.Церковный праздник сегодняПравославные христиане в этот день вспоминают о:Мч. Парамо́на Вифинского и с ним 370-ти мучеников (250)мч. Филуме́на Анкирского (ок. 274)прп. Ака́кия Синайского, о котором повествуется в Лествице (VI)Прп. Некта́рия Печерского, в Ближних пещерах (XII)сщмч. Сатурни́на, первого епископа Тулу́зского (III)сщмч. Ави́ва, епископа Некресского (VI) (Груз.)свт. Мардария (Ускоковича), епископа Американского и Канадского (1935) (Серб.)Сщмч. Се́ргия Кочурова, пресвитера (1941)Народный праздникВ народе этот день посвящен Парамону Зимоуказателю, назван в честь святого, который пострадал за веру в 250 году. Зимоуказателем назвали его за то, что по этому дню можно было предсказать погоду на весь декабрь:12 декабря обязательно нужно было чистить крыши от снега, но не лопатой, а веником. Говорили, что на Парамона земля сильно промерзает, а реки сковывает толстым льдом, и верили, что с этого дня зима обходит дома в медвежьей шкуре, заставляя хозяев вставать и топить печи, варить сытные каши.Какой сегодня праздник в миреВ мире 12 декабря празднуются:Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Праздник призван привлечь внимание общественности к качеству медицинских услуг для всего населения планеты.Международный день нейтралитета. В международном праве нейтралитет - политика неучастия в войне и отказ от вступления в военные блоки в мирное время. Инициатива утверждения праздника исходила от Туркменистана, который с 1995 года является нейтральным государством. В 2015 году на Международной конференции ООН дата была официально принята.Необычный и “вкусный” праздник - День пряничного домика. Эта выпечка олицетворяет собой Рождество и Новый год, она стала обязательным атрибутом зимних праздников во многих странах мира, но корни этого праздника идут из США.Памятные даты в истории1817 - в Москве торжественно открылся Манеж.1905 - провозглашена Новороссийская республика.1911 - столицей Индии стал Дели вместо Калькутты.1946 - Сиам стал членом ООН.1955 - рабочий поселок Братск преобразован в город.1963 - Кения стала независимой от Великобритании.1993 - всенародным голосованием принята новая Конституция Российской Федерации.2015 - принято Парижское соглашение об изменении климата.Именины12 декабря день ангела отмечают:Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей.
https://ria.ru/20241212/konstitutsiya-1915201935.html
https://ria.ru/20241210/tserkovnyy-1907967065.html
https://ria.ru/20241211/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html
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россия, общество, праздники, религиозные праздники
Россия, Общество, Праздники, Религиозные праздники
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. 12 декабря 2024 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День Конституции РФ, Международный день нейтралитета и День пряничного домика. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный, что можно делать в этот день по народным поверьям, памятные даты в истории, - в материале РИА Новости
Какой сегодня праздник в России
В России отмечается День Конституции Российской Федерации. В этот день проводятся выставки, круглые столы, митинги и флешмобы в честь главного закона государства. А в народе вспоминают о великомученике Парамоне и следят за погодой.
Профессиональный праздник
Профессиональных праздников 12 декабря в России нет, зато на этот день приходится одна из значимых для нашей страны памятных дат: День Конституции Российской Федерации. Этот основной закон государства претерпевал изменения:
- 1918 принята Конституция РСФСР;
- 1924 - первая Конституция СССР;
- 1936 документ был снова изменен;
- 1977 - “брежневская” Конституция;
- 1993 - Конституция Российской Федерации.
Последние изменения вносились в закон в 2022 году в связи с принятием новых регионов в состав РФ. Долгое время 12 декабря был выходным днем в честь праздника, но в 2004 году Государственная Дума РФ внесла поправки в Трудовой кодекс и изменила статус дня с официального праздника на памятную дату.
Церковный праздник сегодня
Православные христиане в этот день вспоминают о:
В народе этот день посвящен Парамону Зимоуказателю, назван в честь святого, который пострадал за веру в 250 году. Зимоуказателем назвали его за то, что по этому дню можно было предсказать погоду на весь декабрь:
- Утром ясно, значит и весь месяц будет таким.
- Багряная заря предвещала ветер, а метель - снежный месяц.
12 декабря обязательно нужно было чистить крыши от снега, но не лопатой, а веником. Говорили, что на Парамона земля сильно промерзает, а реки сковывает толстым льдом, и верили, что с этого дня зима обходит дома в медвежьей шкуре, заставляя хозяев вставать и топить печи, варить сытные каши.
Какой сегодня праздник в мире
В мире 12 декабря празднуются:
Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Праздник призван привлечь внимание общественности к качеству медицинских услуг для всего населения планеты.
Международный день нейтралитета. В международном праве нейтралитет - политика неучастия в войне и отказ от вступления в военные блоки в мирное время. Инициатива утверждения праздника исходила от Туркменистана, который с 1995 года является нейтральным государством. В 2015 году на Международной конференции ООН дата была официально принята.
Необычный и “вкусный” праздник - День пряничного домика. Эта выпечка олицетворяет собой Рождество и Новый год, она стала обязательным атрибутом зимних праздников во многих странах мира, но корни этого праздника идут из США.
1817 - в Москве торжественно открылся Манеж.
1905 - провозглашена Новороссийская республика.
1911 - столицей Индии стал Дели вместо Калькутты.
1946 - Сиам стал членом ООН.
1955 - рабочий поселок Братск преобразован в город.
1963 - Кения стала независимой от Великобритании.
1993 - всенародным голосованием принята новая Конституция Российской Федерации.
2015 - принято Парижское соглашение об изменении климата.
12 декабря день ангела отмечают:Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей.