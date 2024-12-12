https://ria.ru/20241212/posol-1988802461.html

Трампу нужно убедить Украину отказаться от части территорий, заявил Макфол

Трампу нужно убедить Украину отказаться от части территорий, заявил Макфол - РИА Новости, 12.12.2024

Трампу нужно убедить Украину отказаться от части территорий, заявил Макфол

Победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу следует убедить Украину отказаться от части своих территорий в пользу России, а в обмен пообещать... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T13:19

2024-12-12T13:19

2024-12-12T13:19

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу следует убедить Украину отказаться от части своих территорий в пользу России, а в обмен пообещать стране членство в НАТО, заявил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол. "Трампу следует разработать более сложный план и убедить Украину номинально отказаться от части территорий в пользу России в обмен на безопасность, которую подразумевает присоединение к НАТО", - написал Макфол в своей статье для журнала Foreign Affairs. По его словам, немедленное получение членства в НАТО поможет Украине компенсировать необходимость отказаться от крупного куска своей территории. Именно этот шаг, пишет Макфол, поможет Трампу убедить Киев прекратить боевые действия. Тем не менее, учитывая скептицизм Трампа в отношении помощи Украине и НАТО, в достоинствах этого плана нужно будет убедить в первую очередь его самого, и это будет непросто, считает Макфол. По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса - демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241211/trump-1988596940.html

https://ria.ru/20241211/tramp-1988562716.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, майкл макфол, ричард гренелл, нато