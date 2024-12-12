https://ria.ru/20241212/poltava-1988930261.html
Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы
Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы - РИА Новости, 12.12.2024
Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы
В пригороде Полтавы нанесли удар, предварительно, по месту дислокации украинских подразделений, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:36
2024-12-12T23:36
2024-12-12T23:55
полтава
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. В пригороде Полтавы нанесли удар, предварительно, по месту дислокации украинских подразделений, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Полтава. Прилет в пригороде, по предварительным данным, по месту дислокации прибывших на распределение остатков подразделений из Сумской области", — сказал собеседник агентства.Кроме того, в городе Ромны в Сумской области поразили ангар с военной техникой, указал Лебедев. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в четверг вечером в Полтавской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241211/ft-1988460992.html
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Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы
В пригороде Полтавы нанесли удар по месту дислокации ВСУ