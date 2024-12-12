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Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 12.12.2024 (обновлено: 23:55 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/poltava-1988930261.html
Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы
Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы - РИА Новости, 12.12.2024
Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы
В пригороде Полтавы нанесли удар, предварительно, по месту дислокации украинских подразделений, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:36
2024-12-12T23:55
полтава
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей лебедев
в мире
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. В пригороде Полтавы нанесли удар, предварительно, по месту дислокации украинских подразделений, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Полтава. Прилет в пригороде, по предварительным данным, по месту дислокации прибывших на распределение остатков подразделений из Сумской области", — сказал собеседник агентства.Кроме того, в городе Ромны в Сумской области поразили ангар с военной техникой, указал Лебедев. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в четверг вечером в Полтавской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241211/ft-1988460992.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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полтава, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, в мире, дмитрий песков
Полтава, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, В мире, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы

В пригороде Полтавы нанесли удар по месту дислокации ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. В пригороде Полтавы нанесли удар, предварительно, по месту дислокации украинских подразделений, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Полтава. Прилет в пригороде, по предварительным данным, по месту дислокации прибывших на распределение остатков подразделений из Сумской области", — сказал собеседник агентства.
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Кроме того, в городе Ромны в Сумской области поразили ангар с военной техникой, указал Лебедев.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в четверг вечером в Полтавской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтаваУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей ЛебедевВ миреДмитрий Песков
 
 
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