https://ria.ru/20241212/poltava-1988930261.html

Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы

Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы - РИА Новости, 12.12.2024

Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы

В пригороде Полтавы нанесли удар, предварительно, по месту дислокации украинских подразделений, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T23:36

2024-12-12T23:36

2024-12-12T23:55

полтава

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. В пригороде Полтавы нанесли удар, предварительно, по месту дислокации украинских подразделений, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Полтава. Прилет в пригороде, по предварительным данным, по месту дислокации прибывших на распределение остатков подразделений из Сумской области", — сказал собеседник агентства.Кроме того, в городе Ромны в Сумской области поразили ангар с военной техникой, указал Лебедев. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в четверг вечером в Полтавской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241211/ft-1988460992.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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полтава, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей лебедев, в мире, дмитрий песков