https://ria.ru/20241212/polsha-1988930372.html

МИД Польши готов разрешить Украине открыть консульство в Познани

МИД Польши готов разрешить Украине открыть консульство в Познани - РИА Новости, 12.12.2024

МИД Польши готов разрешить Украине открыть консульство в Познани

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что готов разрешить открыть консульство Украины в Познани, где раньше он закрыл генеральное... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T23:37

2024-12-12T23:37

2024-12-12T23:37

в мире

познань

россия

польша

радослав сикорский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/64/1512726496_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d6c74147b67f823b1e1a9c85cbb76904.jpg

ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что готов разрешить открыть консульство Украины в Познани, где раньше он закрыл генеральное консульство России. Ранее Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября. "Если будет обращение украинской стороны с просьбой дать согласие на работу консульства в Познани, то такое разрешение будет дано", - сказал Сикорский журналистам. При этом он заявил, что место размещения консульства украинская сторона должна будет согласовать с городскими властями Познани. Ранее, отвечая на вопрос, может ли быть отдано Украине здание консульства России в Познани, он отметил, что на такую просьбу украинской стороны в республике "посмотрели бы с величайшей симпатией".

https://ria.ru/20241209/ukraine-1988203522.html

познань

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, познань, россия, польша, радослав сикорский