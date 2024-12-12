Рейтинг@Mail.ru
МИД Польши готов разрешить Украине открыть консульство в Познани - РИА Новости, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/polsha-1988930372.html
МИД Польши готов разрешить Украине открыть консульство в Познани
МИД Польши готов разрешить Украине открыть консульство в Познани - РИА Новости, 12.12.2024
МИД Польши готов разрешить Украине открыть консульство в Познани
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что готов разрешить открыть консульство Украины в Познани, где раньше он закрыл генеральное... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:37
2024-12-12T23:37
в мире
познань
россия
польша
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/64/1512726496_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d6c74147b67f823b1e1a9c85cbb76904.jpg
ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что готов разрешить открыть консульство Украины в Познани, где раньше он закрыл генеральное консульство России. Ранее Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября. "Если будет обращение украинской стороны с просьбой дать согласие на работу консульства в Познани, то такое разрешение будет дано", - сказал Сикорский журналистам. При этом он заявил, что место размещения консульства украинская сторона должна будет согласовать с городскими властями Познани. Ранее, отвечая на вопрос, может ли быть отдано Украине здание консульства России в Познани, он отметил, что на такую просьбу украинской стороны в республике "посмотрели бы с величайшей симпатией".
https://ria.ru/20241209/ukraine-1988203522.html
познань
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/64/1512726496_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ab5859a4fc8e8dd5d8e71ec6c7853789.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, познань, россия, польша, радослав сикорский
В мире, Познань, Россия, Польша, Радослав Сикорский
МИД Польши готов разрешить Украине открыть консульство в Познани

Глава МИД Польши Сикорский готов разрешить Украине открыть консульство в Познани

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
МИД Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 12 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что готов разрешить открыть консульство Украины в Познани, где раньше он закрыл генеральное консульство России.
Ранее Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября.
"Если будет обращение украинской стороны с просьбой дать согласие на работу консульства в Познани, то такое разрешение будет дано", - сказал Сикорский журналистам.
При этом он заявил, что место размещения консульства украинская сторона должна будет согласовать с городскими властями Познани.
Ранее, отвечая на вопрос, может ли быть отдано Украине здание консульства России в Познани, он отметил, что на такую просьбу украинской стороны в республике "посмотрели бы с величайшей симпатией".
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
"Это закуска". В Польше раскрыли планы Запада на Украину
9 декабря, 16:31
 
В миреПознаньРоссияПольшаРадослав Сикорский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала