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Подполье сообщило об ударе по ангару с техникой ВСУ в Ромнах - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/podpole-1988931069.html
Подполье сообщило об ударе по ангару с техникой ВСУ в Ромнах
Подполье сообщило об ударе по ангару с техникой ВСУ в Ромнах - РИА Новости, 12.12.2024
Подполье сообщило об ударе по ангару с техникой ВСУ в Ромнах
Удар нанесен по ангару с военной техникой в городе Ромны Сумской области Украины, в результате были уничтожены не менее десятка единиц техники, сообщил РИА... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:46
2024-12-12T23:46
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Удар нанесен по ангару с военной техникой в городе Ромны Сумской области Украины, в результате были уничтожены не менее десятка единиц техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ромны, Сумская область, прилёт по ангару с военной техникой. Подробностей пока мало. По сведениям сопротивления, техники 10-15 единиц, есть колесная и гусеничная", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241212/poltava-1988930261.html
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сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по ангару с техникой ВСУ в Ромнах

По ангару с военной техникой ВСУ в Ромнах Сумской области нанесли удар

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Удар нанесен по ангару с военной техникой в городе Ромны Сумской области Украины, в результате были уничтожены не менее десятка единиц техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ромны, Сумская область, прилёт по ангару с военной техникой. Подробностей пока мало. По сведениям сопротивления, техники 10-15 единиц, есть колесная и гусеничная", - заявил собеседник агентства.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Подполье сообщило об ударе в пригороде Полтавы
Вчера, 23:36
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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