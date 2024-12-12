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Подполье сообщило об ударе по ангару с техникой ВСУ в Ромнах
Подполье сообщило об ударе по ангару с техникой ВСУ в Ромнах - РИА Новости, 12.12.2024
Подполье сообщило об ударе по ангару с техникой ВСУ в Ромнах
Удар нанесен по ангару с военной техникой в городе Ромны Сумской области Украины, в результате были уничтожены не менее десятка единиц техники, сообщил РИА... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:46
2024-12-12T23:46
2024-12-12T23:46
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Удар нанесен по ангару с военной техникой в городе Ромны Сумской области Украины, в результате были уничтожены не менее десятка единиц техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ромны, Сумская область, прилёт по ангару с военной техникой. Подробностей пока мало. По сведениям сопротивления, техники 10-15 единиц, есть колесная и гусеничная", - заявил собеседник агентства.
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сумская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по ангару с техникой ВСУ в Ромнах
По ангару с военной техникой ВСУ в Ромнах Сумской области нанесли удар