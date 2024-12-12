https://ria.ru/20241212/podpole-1988931069.html

Подполье сообщило об ударе по ангару с техникой ВСУ в Ромнах

Подполье сообщило об ударе по ангару с техникой ВСУ в Ромнах - РИА Новости, 12.12.2024

Подполье сообщило об ударе по ангару с техникой ВСУ в Ромнах

Удар нанесен по ангару с военной техникой в городе Ромны Сумской области Украины, в результате были уничтожены не менее десятка единиц техники, сообщил РИА... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T23:46

2024-12-12T23:46

2024-12-12T23:46

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Удар нанесен по ангару с военной техникой в городе Ромны Сумской области Украины, в результате были уничтожены не менее десятка единиц техники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Ромны, Сумская область, прилёт по ангару с военной техникой. Подробностей пока мало. По сведениям сопротивления, техники 10-15 единиц, есть колесная и гусеничная", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241212/poltava-1988930261.html

сумская область

украина

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