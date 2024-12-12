https://ria.ru/20241212/podpole-1988850417.html

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.12.2024

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области нанесли удар по месту расположения ВСУ, есть погибшие, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T16:01

2024-12-12T16:01

2024-12-12T16:35

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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. В Харьковской области нанесли удар по месту расположения ВСУ, есть погибшие, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Харьковская область, прилетало в село Кутьковка", — сказал собеседник агентства.По его данным, удар пришелся по месту дислокации украинских военных, среди них есть погибшие и около трех десятков раненых.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241211/vsu-1988626820.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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