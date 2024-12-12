https://ria.ru/20241212/podpole-1988850417.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.12.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области нанесли удар по месту расположения ВСУ, есть погибшие, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:01
2024-12-12T16:01
2024-12-12T16:35
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
сергей лебедев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_92f8990bbf0f7f3fe2aa84007aa98bc8.jpg
ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. В Харьковской области нанесли удар по месту расположения ВСУ, есть погибшие, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Харьковская область, прилетало в село Кутьковка", — сказал собеседник агентства.По его данным, удар пришелся по месту дислокации украинских военных, среди них есть погибшие и около трех десятков раненых.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241211/vsu-1988626820.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_c201b6955194f7b54f26125fc3637fe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, сергей лебедев, дмитрий песков
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области поразили расположение ВСУ в селе Кутьковка, есть погибшие