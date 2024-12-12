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Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 12.12.2024 (обновлено: 16:35 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/podpole-1988850417.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.12.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области нанесли удар по месту расположения ВСУ, есть погибшие, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T16:01
2024-12-12T16:35
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
сергей лебедев
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. В Харьковской области нанесли удар по месту расположения ВСУ, есть погибшие, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Харьковская область, прилетало в село Кутьковка", — сказал собеседник агентства.По его данным, удар пришелся по месту дислокации украинских военных, среди них есть погибшие и около трех десятков раненых.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241211/vsu-1988626820.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, сергей лебедев, дмитрий песков
В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области поразили расположение ВСУ в селе Кутьковка, есть погибшие

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. В Харьковской области нанесли удар по месту расположения ВСУ, есть погибшие, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Харьковская область, прилетало в село Кутьковка", — сказал собеседник агентства.
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По его данным, удар пришелся по месту дислокации украинских военных, среди них есть погибшие и около трех десятков раненых.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска прицельно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФСергей ЛебедевДмитрий Песков
 
 
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