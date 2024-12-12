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Премьер Узбекистана назвал 80-летие Победы общей датой для стран СНГ
Премьер Узбекистана назвал 80-летие Победы общей датой для стран СНГ - РИА Новости, 12.12.2024
Премьер Узбекистана назвал 80-летие Победы общей датой для стран СНГ
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов назвал 80-летие Победы над фашизмом общей датой для стран СНГ, в республике помнят, какой ценой досталась эта победа, РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T13:27
2024-12-12T13:27
2024-12-12T13:27
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов назвал 80-летие Победы над фашизмом общей датой для стран СНГ, в республике помнят, какой ценой досталась эта победа, важно не допустить повторения тех трагических событий. В Москве в четверг проводится заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. "В следующем году мы будем праздновать все вместе 80-летие Победы над фашизмом. Это наша общая победа. В Узбекистане помнят, какой ценой нам досталась эта победа", - сказал Арипов, выступая на заседании. По его мнению, в нынешнее непростое время "важно сохранить память об этом сложном периоде нашей совместной истории, не допустить повторения тех трагических событий". В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, узбекистан, москва, россия, абдулла арипов, михаил мишустин, снг
В мире, Узбекистан, Москва, Россия, Абдулла Арипов, Михаил Мишустин, СНГ
Премьер Узбекистана назвал 80-летие Победы общей датой для стран СНГ
Премьер Арипов: в Узбекистане помнят, какой ценой досталась победа над фашизмом
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов назвал 80-летие Победы над фашизмом общей датой для стран СНГ, в республике помнят, какой ценой досталась эта победа, важно не допустить повторения тех трагических событий.
В Москве в четверг проводится заседание глав правительств СНГ под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«
"В следующем году мы будем праздновать все вместе 80-летие Победы над фашизмом. Это наша общая победа. В Узбекистане помнят, какой ценой нам досталась эта победа", - сказал Арипов, выступая на заседании.
По его мнению, в нынешнее непростое время "важно сохранить память об этом сложном периоде нашей совместной истории, не допустить повторения тех трагических событий".
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.