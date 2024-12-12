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Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Россию в День Победы

Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Россию в День Победы - РИА Новости, 12.12.2024

Фицо заявил, что считает личным долгом посетить Россию в День Победы

Премьер Словакии Роберт Фицо, заявил, что считает личным долгом посещение России для празднования Дня Победы в 2025 году, отметив, что без СССР "фашизм никогда... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:33

2024-12-12T08:33

2024-12-12T09:22

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, заявил, что считает личным долгом посещение России для празднования Дня Победы в 2025 году, отметив, что без СССР "фашизм никогда не был бы побежден" и Вторая мировая война никогда не была бы выиграна."Как кто-то может сказать мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом, поскольку Словакия была освобождена Красной армией? Народ Словакии осознает это, и я считаю это личным долгом", - заявил Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, отвечая на вопрос, почему он принял приглашение российского президента Владимира Путина.Он отметил, что без Советского Союза "фашизм никогда не был бы побежден".В конце ноября Фицо сообщил, что получил официальное приглашение от Путина принять участие в праздновании 9 мая в Москве в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и примет участие в памятных торжествах.

https://ria.ru/20241208/slovakiya-1987959632.html

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словакия, россия, роберт фицо, владимир путин, ссср, в мире