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Россия передала Венгрии предложения по обмену пленными - РИА Новости, 12.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/plennye-1988822243.html
Россия передала Венгрии предложения по обмену пленными
Россия передала Венгрии предложения по обмену пленными - РИА Новости, 12.12.2024
Россия передала Венгрии предложения по обмену пленными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:28
2024-12-12T14:28
россия
венгрия
москва
виктор орбан
дмитрий песков
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными. Он рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между РФ и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня. "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 22-го года. В этот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными", - рассказал Песков. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира". -0-
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россия, венгрия, москва, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Россия передала Венгрии предложения по обмену пленными

Песков: РФ передала посольству Венгрии предложения по обмену пленными с Украиной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными.
Он рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между РФ и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня.
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"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 22-го года. В этот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными", - рассказал Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира". -0-
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВенгрияМоскваВиктор ОрбанДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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