https://ria.ru/20241212/plennye-1988822243.html

Россия передала Венгрии предложения по обмену пленными

Россия передала Венгрии предложения по обмену пленными - РИА Новости, 12.12.2024

Россия передала Венгрии предложения по обмену пленными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:28

2024-12-12T14:28

2024-12-12T14:28

россия

венгрия

москва

виктор орбан

дмитрий песков

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными. Он рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между РФ и Украиной, а также объявить о рождественском прекращении огня. "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 22-го года. В этот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наше предложение по обмену пленными", - рассказал Песков. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Путина и Орбана. Они обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии, украинскую проблематику, а также торгово-экономическое сотрудничество, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира". -0-

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россия, венгрия, москва, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин