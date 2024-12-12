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На Пхукете пьяный турист из Белоруссии устроил дебош в гостинице - РИА Новости, 12.12.2024
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06:43 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/phuket-1988729682.html
На Пхукете пьяный турист из Белоруссии устроил дебош в гостинице
На Пхукете пьяный турист из Белоруссии устроил дебош в гостинице - РИА Новости, 12.12.2024
На Пхукете пьяный турист из Белоруссии устроил дебош в гостинице
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин Белоруссии, на котором не было никакой одежды, кроме трусов, устроил пьяный дебош в гостинице в районе РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T06:43
2024-12-12T06:43
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БАНГКОК, 12 дек - РИА Новости. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин Белоруссии, на котором не было никакой одежды, кроме трусов, устроил пьяный дебош в гостинице в районе Карон-Бич на таиландском туристическом острове Пхукет, а затем напал на прибывших по вызову гостиничного персонала полицейских и после долгого сопротивления был доставлен в полицейский участок, сообщает в четверг газета Bangkok Post. "Полицейские прибыли в одну из гостиниц района Карон-Бич в 03.10 в среду (23.10 вторника мск - ред.) по вызову персонала гостиницы и обнаружили находящегося в состоянии сильного опьянения и нарушающего общественный порядок иностранца, одетого только в трусы, который позже был идентифицирован, как 39-летний гражданин Белоруссии. Мужчина затеял драку с полицейскими и гостиничной охраной и ценой значительных усилий со стороны полиции был задержан", - говорится в сообщении газеты. Вся сцена в гостинице была снята на видео одним из постояльцев и выложена в Интернет. Видео стало вирусным в России, его опубликовал ряд аккаунтов в соцсетях и Telegram-каналов, один из которых назвал героя видео "русским берсерком". На видео мужчина в трусах расшвыривает полицейских и гостиничную охрану по двору отеля, в то время как его жена и трое детей пытаются его успокоить. Bangkok Post пишет, что мужчине предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей. По таиландскому законодательству по второму обвинению ему может грозить штраф в размере до 5 тысяч долларов и/или тюремное заключение сроком от двух лет до пожизненного в зависимости от тяжести травм, полученных сотрудниками полиции. По информации газеты, белорусский гражданин отдыхал на Пхукете вместе с женой и тремя несовершеннолетними детьми и должен был вылететь на родину в среду. Семья задержанного посетила его в полицейском участке, а позже в среду вылетела на родину, как было запланировано. Сам мужчина остался в камере временного содержания в полицейском участке на Пхукете, чтобы в ближайшее время предстать перед судом, сообщает издание.
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Пхукет (остров), Белоруссия, Россия, Новости - Туризм, Туризм, В мире
На Пхукете пьяный турист из Белоруссии устроил дебош в гостинице

На Пхукете гражданин Белоруссии в одних трусах напал на полицейских

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Таиланде. Архивное фото
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БАНГКОК, 12 дек - РИА Новости. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин Белоруссии, на котором не было никакой одежды, кроме трусов, устроил пьяный дебош в гостинице в районе Карон-Бич на таиландском туристическом острове Пхукет, а затем напал на прибывших по вызову гостиничного персонала полицейских и после долгого сопротивления был доставлен в полицейский участок, сообщает в четверг газета Bangkok Post.
"Полицейские прибыли в одну из гостиниц района Карон-Бич в 03.10 в среду (23.10 вторника мск - ред.) по вызову персонала гостиницы и обнаружили находящегося в состоянии сильного опьянения и нарушающего общественный порядок иностранца, одетого только в трусы, который позже был идентифицирован, как 39-летний гражданин Белоруссии. Мужчина затеял драку с полицейскими и гостиничной охраной и ценой значительных усилий со стороны полиции был задержан", - говорится в сообщении газеты.
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Вся сцена в гостинице была снята на видео одним из постояльцев и выложена в Интернет. Видео стало вирусным в России, его опубликовал ряд аккаунтов в соцсетях и Telegram-каналов, один из которых назвал героя видео "русским берсерком". На видео мужчина в трусах расшвыривает полицейских и гостиничную охрану по двору отеля, в то время как его жена и трое детей пытаются его успокоить.
Bangkok Post пишет, что мужчине предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей. По таиландскому законодательству по второму обвинению ему может грозить штраф в размере до 5 тысяч долларов и/или тюремное заключение сроком от двух лет до пожизненного в зависимости от тяжести травм, полученных сотрудниками полиции.
По информации газеты, белорусский гражданин отдыхал на Пхукете вместе с женой и тремя несовершеннолетними детьми и должен был вылететь на родину в среду. Семья задержанного посетила его в полицейском участке, а позже в среду вылетела на родину, как было запланировано. Сам мужчина остался в камере временного содержания в полицейском участке на Пхукете, чтобы в ближайшее время предстать перед судом, сообщает издание.
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