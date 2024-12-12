https://ria.ru/20241212/peterburg-1988825295.html
В Петербурге врачи спасли руку девочки, пальцы которой зажало на эскалаторе
В Петербурге врачи спасли руку девочки, пальцы которой зажало на эскалаторе - РИА Новости, 12.12.2024
В Петербурге врачи спасли руку девочки, пальцы которой зажало на эскалаторе
Хирурги Педиатрического медицинского университета спасли руку двухлетней девочки, пальцы которой зажало в метро на эскалаторе в Петербурге, сообщает... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:37
2024-12-12T14:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Хирурги Педиатрического медицинского университета спасли руку двухлетней девочки, пальцы которой зажало в метро на эскалаторе в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза. "Вечером в клинику Педиатрического университета доставили ребенка, пострадавшего в метрополитене. Инцидент произошел на станции "Ломоносовская" в 20.10. Пальцы ребенка попали между ступенями, что привело к серьезным повреждениям", - говорится в сообщении. Добавляется, что при поступлении в клинику Педиатрического университета у девочки были обильно загрязненные рваные раны. Сразу же была собрана бригада хирургов микрохирургического отделения, которая вместе с анестезиологами немедленно приступила к работе. "Врачам предстояло провести сложную операцию, так как фактически эпидермис был сорван на всех тыльных поверхностях пальцев", - отмечается в сообщении. Специалисты микрохирургического отделения на лишенные эпидермиса поверхности наложили мазевые повязки для защиты и содействия заживлению. Кроме того, ребенку назначили антибактериальную терапию, что является стандартной практикой в таких случаях.
https://ria.ru/20241105/moskva-1981874983.html
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге врачи спасли руку девочки, пальцы которой зажало на эскалаторе
В Петербурге спасли руку девочки, пальцы которой зажало на эскалаторе в метро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Хирурги Педиатрического медицинского университета спасли руку двухлетней девочки, пальцы которой зажало в метро на эскалаторе в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.
"Вечером в клинику Педиатрического университета доставили ребенка, пострадавшего в метрополитене. Инцидент произошел на станции "Ломоносовская" в 20.10. Пальцы ребенка попали между ступенями, что привело к серьезным повреждениям", - говорится в сообщении.
Добавляется, что при поступлении в клинику Педиатрического университета у девочки были обильно загрязненные рваные раны. Сразу же была собрана бригада хирургов микрохирургического отделения, которая вместе с анестезиологами немедленно приступила к работе. "Врачам предстояло провести сложную операцию, так как фактически эпидермис был сорван на всех тыльных поверхностях пальцев", - отмечается в сообщении.
Специалисты микрохирургического отделения на лишенные эпидермиса поверхности наложили мазевые повязки для защиты и содействия заживлению. Кроме того, ребенку назначили антибактериальную терапию, что является стандартной практикой в таких случаях.