https://ria.ru/20241212/peskov-1988822429.html

Россия поддерживает усилия Орбана по миру на Украине, заявили в Кремле

Россия поддерживает усилия Орбана по миру на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2024

Россия поддерживает усилия Орбана по миру на Украине, заявили в Кремле

Консультации по установлению мира на Украине будут продолжены, Москва поддерживает усилия премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, направленные на поиск мирного... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T14:24

2024-12-12T14:24

2024-12-12T14:24

специальная военная операция на украине

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виктор орбан

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Консультации по установлению мира на Украине будут продолжены, Москва поддерживает усилия премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. Российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241212/peskov-1988819251.html

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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков