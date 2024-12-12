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Россия поддерживает усилия Орбана по миру на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/peskov-1988822429.html
Россия поддерживает усилия Орбана по миру на Украине, заявили в Кремле
Россия поддерживает усилия Орбана по миру на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 12.12.2024
Россия поддерживает усилия Орбана по миру на Украине, заявили в Кремле
Консультации по установлению мира на Украине будут продолжены, Москва поддерживает усилия премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, направленные на поиск мирного... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:24
2024-12-12T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Консультации по установлению мира на Украине будут продолжены, Москва поддерживает усилия премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. Российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241212/peskov-1988819251.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков
Россия поддерживает усилия Орбана по миру на Украине, заявили в Кремле

Песков: РФ поддерживает усилия Орбана, продолжит консультации по миру на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Консультации по установлению мира на Украине будут продолжены, Москва поддерживает усилия премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. Российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Песков раскрыл детали разговора Путина с Орбаном
Вчера, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияВиктор ОрбанДмитрий Песков
 
 
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